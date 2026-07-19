Vídeo: dupla é presa com drogas escondidas em embalagem de talco para os pés

Dupla é presa na Rodoviária Interestadual com 34 pinos de cocaína e sete porções de maconha - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, na noite de sábado (18/7), durante uma fiscalização do Batalhão de Policiamento com Cães (BPcães) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na Rodoviária Interestadual de Brasília. A ação contou com o auxílio do cão farejador Xamã, que indicou a presença de entorpecentes nas mochilas dos suspeitos. Durante a vistoria, os policiais encontraram 34 pinos de cocaína e sete porções de maconha escondidos dentro de uma embalagem de talco para os pés.

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Segundo a PMDF, as investigações preliminares apontam que a droga foi trazida de São Paulo e seria transportada para Sobral, no Ceará. A carga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 2 mil.

Além dos entorpecentes, os militares apreenderam quatro aparelhos celulares. Um dos presos possui antecedente criminal por roubo, registrado no estado de Rondônia.

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Os dois suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e autuados em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram à disposição da Justiça.