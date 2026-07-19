Foragido é baleado durante confronto com a PM em mata de Taguatinga

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um foragido do sistema penitenciário foi baleado durante um confronto com policiais militares na tarde de sábado (18/7), em uma área de mata na QNC, próxima ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A ação ocorreu durante a Operação Kratos, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), voltada ao combate à criminalidade. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo.

A ocorrência teve início quando equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) se deslocaram até o local para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Ao entrarem na área de mata, os militares teriam sido surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito. Diante da agressão, os policiais revidaram, dando início ao confronto, durante o qual o homem foi atingido.

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Após o tiroteio, a PMDF acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que prestou os primeiros socorros e realizou o atendimento pré-hospitalar ao suspeito.

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Segundo a PMDF, o homem tinha extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tentativa de homicídio, roubo, furto e receptação. Ele estava foragido desde 17 de junho.

A ocorrência foi assumida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), responsável pela perícia no local e pela continuidade das investigações e dos procedimentos legais.