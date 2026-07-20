Colisão veículos no Eixo Monumental deixa dois feridos

Colisão entre dois veículos deixou duas pessoas feridas - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Beatriz Ocké*

Duas pessoas ficaram feridas após a colisão de dois carros no início da tarde desta segunda-feira (20/7), no Eixo Monumental, próximo ao Memorial JK. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local às 14h40 para prestar socorro. Foram necessárias três viaturas da corporação.

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Ao constatar a colisão envolvendo dois veículos de passeio, a equipe isolou a área, realizou a devida sinalização e o gerenciamento de outros possíveis riscos decorrentes do acidente. Em seguida, todas as vítimas envolvidas foram avaliadas por meio do atendimento ao trauma, protocolo padrão da corporação.

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Uma mulher e um idoso foram as vítimas e tiveram de ser encaminhados para hospitais próximos ao local, mas estavam conscientes e orientados. A Polícia Militar foi sinalizada para efetuar a perícia, e a dinâmica da batida ainda é desconhecida.