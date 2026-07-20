Suspeito de vender vídeos íntimos de mulheres é preso

Mandados foram cumpridos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (20/7) por suspeita de liderar um esquema de venda de vídeos íntimos de mulheres com quem saía. O suspeito possui histórico de envolvimento com o mesmo tipo de crime, além de uma condenação pelo ato.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem gravava os vídeos durante encontros íntimos que tinha com mulheres e os vendia em plataformas pornográficas na internet. As investigações começaram após uma vítima, que teve dois encontros com o investigado em 2018, procurar a polícia após descobrir que vídeos íntimos seus estavam circulando na internet.

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Tanto o ato de gravar como a publicação na internet não foram consentidos pela vítima. Uma outra mulher, que manteve relacionamento com o homem, o reconheceu a partir de características físicas e tatuagens que ficavam visíveis nas gravações.

A operação foi deflagrada pela 2ª Delegacia (Asa Norte) nos municípios goianos de Águas Lindas de Goiás e Valparaíso de Goiás. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos endereços que possuem relação com o suspeito e com uma mulher, apontada como gestora financeira do esquema criminoso. Ela foi ouvida e liberada.

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As investigações apontam que o homem utilizava aplicativos de relacionamento para estabelecer uma relação prévia com as vítimas e conquistar a confiança delas. Sem autorização, o suspeito registrava os atos sexuais e, depois, publicava os vídeos em plataformas de conteúdo adulto, atraindo assinantes e gerando lucro por meio da comercialização do material.

O dinheiro conseguido pelos vídeos era direcionado à conta bancária da mulher considerada “sócia” do homem. Em depoimento, ela confirmou que os dois mantinham contas ativas em plataformas adultas.

Nas casas onde os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, celulares, mídias digitais e outros materiais foram apreendidos e serão submetidos à perícia e análise técnica para identificar novas vítimas e pistas que possam identificar outros participantes do esquema.