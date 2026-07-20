InícioCidades DF
Desaparecida

Mulher que sumiu após receber alta de UPA é encontrada em outro estado

Ela foi encontrada bem e sem sinais de violência ou confusão mental. À polícia, disse que quer manter a nova vida sem contato com a família

Mulher que sumiu após receber alta de UPA é encontrada em outro estado - (crédito: Reprodução redes sociais)
Mulher que sumiu após receber alta de UPA é encontrada em outro estado - (crédito: Reprodução redes sociais)

Gabriela de Freitas Mendes, 30 anos, que estava desaparecida desde o dia 23 de junho, foi encontrada nesta segunda-feira (20/7), morando em outro estado (omitido para garantir a privacidade da mulher).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No dia do desaparecimento, Gabriela foi encontrada na Rodoviária do Plano Piloto e socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) após apresentar um quadro de desorientação psicológica. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima e, ao receber alta, deixou o local desacompanhada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Gabriela foi encontrada em uma operação Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 30ª DP (São Sebastião) e da colaboração da polícia do estado onde ela foi encontrada. Segundo a polícia, a saída de Gabriela do DF aconteceu por livre e espontânea vontade, ela alegou que não foi vítima de nenhum crime. 

A integridade física e mental da mulher foram avaliadas, ficando constatado que estavam preservadas. À polícia, Gabriela ainda relatou que saiu do DF de forma deliberada e por causa de problemas familiares e medidas protetivas. 

Gabriela disse que quer continuar com a nova vida e sem manter contato com seus parentes. À polícia, familiares confirmaram que ela entrou em contato.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 20/07/2026 19:48 / atualizado em 20/07/2026 20:04
SIGA
x