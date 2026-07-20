Mulher que sumiu após receber alta de UPA é encontrada em outro estado - (crédito: Reprodução redes sociais)

Gabriela de Freitas Mendes, 30 anos, que estava desaparecida desde o dia 23 de junho, foi encontrada nesta segunda-feira (20/7), morando em outro estado (omitido para garantir a privacidade da mulher).

No dia do desaparecimento, Gabriela foi encontrada na Rodoviária do Plano Piloto e socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) após apresentar um quadro de desorientação psicológica. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima e, ao receber alta, deixou o local desacompanhada.

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Gabriela foi encontrada em uma operação Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 30ª DP (São Sebastião) e da colaboração da polícia do estado onde ela foi encontrada. Segundo a polícia, a saída de Gabriela do DF aconteceu por livre e espontânea vontade, ela alegou que não foi vítima de nenhum crime.

A integridade física e mental da mulher foram avaliadas, ficando constatado que estavam preservadas. À polícia, Gabriela ainda relatou que saiu do DF de forma deliberada e por causa de problemas familiares e medidas protetivas.

Gabriela disse que quer continuar com a nova vida e sem manter contato com seus parentes. À polícia, familiares confirmaram que ela entrou em contato.