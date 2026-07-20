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ACIDENTE

Pedestre é atropelado em frente ao ParkShopping e socorrido em estado grave

Homem com traumatismo cranioencefálico grave foi intubado e estabilizado pelo Corpo de Bombeiros antes de ser encaminhado para atendimento no hospital

Acidente aconteceu na via SPO, em frente ao ParkShopping, no sentido Núcleo Bandeirante - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Acidente aconteceu na via SPO, em frente ao ParkShopping, no sentido Núcleo Bandeirante - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um pedestre ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite desta segunda-feira (20/7), na via SPO, em frente ao ParkShopping, no sentido Núcleo Bandeirante. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 19h.

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Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima, um homem ainda não identificado, com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. De acordo com o CBMDF, o pedestre foi intubado e estabilizado ainda no local pelas equipes de atendimento pré-hospitalar antes de ser encaminhado para atendimento médico.

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O acidente envolveu um automóvel GM/Celta Spirit, de cor vermelha. O motorista permaneceu no local e não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para realizar os procedimentos legais. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do atropelamento.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 20/07/2026 22:47 / atualizado em 20/07/2026 22:47
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