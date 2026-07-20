Estudante da Unb morre após carro colidir com árvore na DF-190

A estudante da UnB, Luana Pereira Rego, faleceu após o carro em que estava com o noivo colidir contra uma árvore, na manhã deste domingo (19/7), na DF-190, no trecho entre a Marinha e Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes realizaram a sinalização da via e o gerenciamento dos riscos da ocorrência. Em seguida, constataram que a passageira do veículo já estava sem sinais vitais. O motorista José Vitor, companheiro de Luana, recebeu atendimento no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela ocorrência e pelas providências no local.

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Luana tinha 22 anos de idade, cursava Publicidade e Propaganda na Universidade de Brasília (UnB) e iria se formar no fim deste ano. Beatriz Uchôa, amiga e colega de classe de Luana, define a jovem como amor, gentileza e bondade em forma de pessoa. “Ela era cheia de sonhos, semana passada estava contando pro nosso grupo de amigos os planos que tinha pro futuro e tava na melhor fase da vida”, conta.

“É uma perda extremamente dolorosa para todos nós, ainda mais de forma tão trágica. Mas com toda certeza ela deixa um grande legado de amor, alegria e será lembrada e amada por nós para sempre”, diz Beatriz.

A diretora da faculdade de Comunicação da UnB, Dione Oliveira Moura, também expressou a dor sentida por todos que cercavam Luana. “Meu abraço muito sincero, estou com o coração partido por Luana e certa de que o melhor que podemos fazer agora é fortalecer uma corrente de amor e ternura dirigida à memória viva de Luana, de cujo sorriso brilhante e terno jamais esqueceremos”, disse.

O sepultamento será nesta segunda-feira, no Cemitério Campo da Esperança, às 15h da tarde, e velório a partir de 12h30.

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