IBGE visita 3,3 mil residências para avaliar saúde no DF

Cada residência selecionada para visitas dos profissionais do IBGE representa um conjunto maior de moradias com características semelhantes - (crédito: IBGE/Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, iniciou a fase de coleta da Pesquisa Nacional de Saúde de 2026. A iniciativa chega à 3ª edição e segue até 30 de novembro em todo o país. O levantamento é considerado a principal pesquisa domiciliar do Brasil sobre as condições de saúde da população. As edições anteriores ocorreram em 2013 e em 2019.

No Distrito Federal, o trabalho vai abranger 3,3 mil domicílios distribuídos em 30 regiões administrativas. Cada residência selecionada representa um conjunto maior de moradias com características semelhantes. Dessa forma, os resultados obtidos permitem retratar de forma precisa as condições de saúde da população local como um todo.

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O questionário da pesquisa aborda temas como doenças crônicas, estado geral de saúde e hábitos de vida. Também inclui perguntas sobre o acesso aos serviços de saúde e a cobertura de plano de saúde. Pessoas a partir de 12 anos já podem responder, mas algumas partes do questionário exigem idade mínima de 15 anos.

Além das perguntas, os agentes realizam a aferição de pressão arterial, peso e altura dos moradores. A edição atual traz uma novidade importante com a coleta de biomarcadores por meio de exames laboratoriais. Essa etapa envolve exames de sangue e urina feitos por profissionais de saúde habilitados.

Novidades em biomarcadores

A coleta de exames laboratoriais será realizada com uma subamostra específica de moradores no Distrito Federal. Entre os selecionados, as pessoas com 35 anos ou mais de idade serão convidadas para essa fase. As análises serão feitas posteriormente por um laboratório parceiro do instituto.

Os exames previstos incluem hemograma, creatinina, ácido úrico e hemoglobina glicada. Também serão avaliados o perfil lipídico, a dosagem de sódio e potássio, e a sorologia para chikungunya. O procedimento ainda contempla a análise para verificar a presença de chumbo e mercúrio no organismo.

Os dados coletados servem para orientar políticas públicas, prevenir doenças e reduzir desigualdades no setor. As informações também auxiliam na gestão do Sistema Único de Saúde e no cumprimento de metas nacionais. Para segurança, os agentes estarão uniformizados com colete azul, crachá e aparelho de coleta. A identidade pode ser confirmada no site oficial ou por telefone.