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PRISÃO

Vídeo: Homem é preso escondido em caixa d'água após estuprar ex-companheira

Suspeito de 25 anos foi localizado pela PMDF no telhado da residência e autuado em flagrante por estupro, violência doméstica, ameaça e invasão de domicílio

O suspeito foi conduzido à 35ª DP, onde foi autuado em flagrante por estupro, violência doméstica, ameaça e invasão de domicílio - (crédito: Ed Alves/CB)
O suspeito foi conduzido à 35ª DP, onde foi autuado em flagrante por estupro, violência doméstica, ameaça e invasão de domicílio - (crédito: Ed Alves/CB)

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por estupro, violência doméstica, ameaça e invasão de domicílio, em Sobradinho II. O caso começou na tarde de segunda-feira (20/7), quando policiais militares do 13º Batalhão foram acionados para atender a uma ocorrência de estupro contra uma jovem de 18 anos. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime teria sido cometido pelo ex-companheiro da vítima horas antes.

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A mulher foi encaminhada à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) para registrar a ocorrência, enquanto equipes da PMDF iniciaram buscas para localizar o suspeito, que havia fugido após o crime.

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Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que o homem havia retornado à residência onde os fatos ocorreram e estaria escondido no imóvel. Com autorização do responsável pela casa, os militares realizaram uma varredura e localizaram o suspeito escondido no compartimento da caixa d'água, sobre o telhado da residência. Veja o momento da prisão:

De acordo com a PMDF, o homem apresentou resistência passiva no momento da abordagem e precisou ser contido. Ainda segundo a corporação, ele ameaçou o pai da vítima durante a ação policial. O suspeito foi conduzido à 35ª DP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes cometidos.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/07/2026 11:25
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