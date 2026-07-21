Motorista é presa por dirigir embriagada em Ceilândia

Durante a abordagem, mulher continuou bebendo cerveja dentro do veículo - (crédito: Bárbara Cabral/CB/D.A Press)

Uma motorista foi conduzida à delegacia após ser flagrada consumindo cerveja durante uma abordagem do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), no último domingo (19/7), em Ceilândia. Segundo o órgão, a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez, resistiu às ordens dos agentes e precisou ser contida com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com o Detran-DF, os agentes realizavam a preservação do local de um sinistro de trânsito quando foram acionados por moradores. Populares relataram que um veículo trafegava de forma perigosa pela região e havia suspeita de que a condutora estivesse dirigindo sob efeito de álcool.

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Ao localizar o automóvel, a equipe constatou que a motorista apresentava sinais de embriaguez. Ainda durante a abordagem, ela continuou bebendo cerveja dentro do veículo. Um dos policiais iluminou o interior do carro e foi possível visualizar duas latas da bebida.

Em nota, o Detran-DF informou que a condutora se recusou a colaborar com a fiscalização. “Ao realizar a abordagem, a equipe constatou que a motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez. Durante o procedimento, ela recusou-se a apresentar os documentos de identificação, a entregar as chaves do veículo e a desembarcar do automóvel”, informou o órgão.

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Diante da resistência, a PMDF foi acionada para dar apoio à ocorrência. “Em razão da resistência às ordens legais e da recusa em colaborar com a fiscalização, a PMDF foi acionada para prestar apoio à ocorrência. A condutora foi contida e conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi realizado o registro da ocorrência e adotadas as providências cabíveis”, acrescentou o Detran-DF.



