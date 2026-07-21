Área queimada no Brasil cai para 12,7 milhões de hectares em 2025, aponta MapBiomas

A área queimada no Brasil em 2025 foi de 12,7 milhões de hectares, praticamente metade da área afetada em 2024 e 31% abaixo da média histórica anual, estimada em 18,4 milhões de hectares. Os números são da segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, produzido pelo MapBiomas divulgada nesta segunda-feira(21/7).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
-
Leia mais: Desmatamento na Amazônia e Cerrado tem maior queda da série histórica
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A principal responsável pela queda nacional foi a Amazônia. O bioma registrou 3,1 milhões de hectares queimados em 2025, o menor valor de toda a série histórica de 41 anos. O resultado contrasta com o cenário observado em 2024, quando a região havia alcançado o recorde de 15,8 milhões de hectares queimados.
Mesmo com a redução, Amazônia e Cerrado continuam concentrando a maior parte das áreas atingidas pelo fogo no país. Juntos, os dois biomas respondem por 86% de toda a superfície brasileira que queimou pelo menos uma vez desde 1985.
O Cerrado permaneceu como o bioma mais afetado em 2025, com 8,7 milhões de hectares queimados. Embora o número esteja abaixo da média histórica anual de 9,6 milhões de hectares, a região segue liderando os registros de incêndios no país.
O Pantanal apresentou a maior redução proporcional entre todos os biomas brasileiros. Foram registrados 121 mil hectares queimados, volume 85,6% inferior à média histórica e o menor já observado desde o início da série do MapBiomas.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais