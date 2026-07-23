Inscrições para startups participarem do Web Summit Lisboa vão até domingo

Estande do Sebrae no Web Summit do ano passado, na capital portuguesa - (crédito: Divulgação/Sebrae Lisboa)

A ApexBrasil e o Sebrae estão na reta final de uma seleção para levar 100 startups brasileiras ao Web Summit Lisboa 2026, marcado para novembro. A iniciativa tem apoio do Serpro e do Ministério das Relações Exteriores e é voltada para empresas de tecnologia que já estejam em operação, tenham um produto minimamente validado e planejem expandir as atividades para o mercado europeu. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 deste domingo.

A expectativa é repetir a presença brasileira registrada na última edição do evento, que reuniu mais de 71 mil participantes, 1,9 mil investidores e 2,7 mil startups de diferentes países. As empresas selecionadas terão acesso a rodadas de negócios, mentorias e espaço de exposição no Pavilhão Brasil.

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O processo de escolha prevê critérios de diversidade regional e de liderança. Terão prioridade startups das regiões Norte, Nordeste e do Distrito Federal, além de empresas lideradas por mulheres e pessoas negras.

O Web Summit Lisboa será realizado entre 9 e 13 de novembro. Durante o encontro, empreendedores, executivos de tecnologia, investidores e especialistas discutem tendências, oportunidades de negócios e os desafios que devem moldar o setor nos próximos anos.

UTI em Ceilândia

O Hospital Anchieta Ceilândia inaugurou, ontem, 32 novos leitos de UTI. A expansão amplia a oferta de atendimento de alta complexidade em uma das regiões mais populosas do Distrito Federal, onde a demanda por esse tipo de serviço vem crescendo nos últimos anos.

O Hospital Anchieta Ceilândia inaugurou, ontem, 32 novos leitos de UTI (foto: Divulgação)

Entre os equipamentos instalados, estão quartos com isolamento respiratório por pressão negativa, usados em casos que exigem maior controle de contaminação. A unidade também passa a contar com integração a exames de ressonância magnética apoiados por inteligência artificial, tecnologia que pode reduzir o tempo necessário para a avaliação de pacientes em estado grave.

Dúvidas sobre banheiros

A sanção da Lei nº 7.928/2026, que obriga drogarias, padarias e outros estabelecimentos do Distrito Federal a disponibilizar banheiros para clientes, surpreendeu o setor produtivo. Segundo a Fecomércio-DF, ainda há dúvidas sobre como a regra será aplicada, principalmente em pequenos comércios, imóveis antigos e locais onde os sanitários ficam em áreas de acesso restrito.

A entidade defende uma regulamentação mais detalhada e pretende discutir o tema com o Governo do Distrito Federal. A preocupação é definir regras claras para situações que podem exigir adaptações estruturais, obras de acessibilidade ou investimentos considerados inviáveis por parte dos empresários. Para a entidade, sem esses parâmetros, a nova exigência pode gerar custos elevados para parte dos empreendedores da capital.

Sem impacto nos feriados

A nova portaria do Ministério do Trabalho sobre o funcionamento do comércio em feriados não deve alterar a rotina do setor no Distrito Federal. Na avaliação da Fecomércio-DF, a Portaria MTE nº 1.316 apenas formaliza uma regra que já está prevista na Lei nº 10.101/2000: a abertura das lojas nessas datas depende de acordo firmado em convenção coletiva. Segundo a entidade, o modelo já é adotado na capital e continuará em vigor.

Na avaliação da Fecomércio-DF, a Portaria MTE nº 1.316 apenas formaliza uma regra que já está prevista na Lei nº 10.101/2000: a abertura das lojas nessas datas depende de acordo firmado em convenção coletiva (foto: Divulgação/Agência Brasília)

A principal mudança é o reforço da participação dos sindicatos nas negociações entre empresários e trabalhadores para definir as condições de funcionamento do comércio em feriados. As atividades consideradas essenciais, como farmácias, postos de combustíveis, hotéis e restaurantes, permanecem autorizadas a funcionar sem necessidade de novos acordos.

5 de novembro

Essa é a data do segundo sorteio de 2026 do Nota Legal. Ao todo, serão distribuídos novamente R$ 3,5 milhões em prêmios, conforme prevê a Instrução Normativa nº 5, publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Podem concorrer os consumidores cadastrados no programa que cumpram as regras previstas para participação, entre elas a inclusão do CPF nas notas fiscais emitidas durante as compras.

