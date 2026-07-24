Marvel’s Wolverine tem painel na San Diego Comic-Con e novidades da história em trailer

A Insomniac Games não perdeu tempo e aproveitou a San Diego Comic-Con para trazer as estrelas de Marvel's Wolverine em um painel exclusivo do evento norte americano. Além disso, um novo trailer foi lançado nesta quinta-feira (23/7) dando mais detalhes da história que o título vai contar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Painel na SDCC
Participaram do painel Marcus Smith, diretor criativo do jogo, Walt Williams, diretor de narrativa, Jess Reiner-Reed, diretora de projeto, e Mike Daly, diretor do jogo, todos membros da Insomniac Games. Além deles, Eric Monacelli, produtor executivo da Marvel Games, Liam McIntyre, ator que dá vida ao Wolverine, e a atriz Krizia Bajos, que vive Jean Grey.
Daly abriu o painel sintetizando qual era a ideia principal por trás de Marvel 's Wolverine: "Nós queríamos criar o jogo supremo do Wolverine, trazer todos os atributos que fazem esse personagem ser tão amado". Ele entrou em detalhes sobre a persona de Logan no título, apontando que o personagem é cínico e perigoso, mas que tem essas camadas justamente para esconder o bom coração e evitar ser machucado por outras pessoas. O diretor também confirmou que a trama não vai trazer uma história de origem para o personagem e que ela se passa no mesmo universo que os jogos do Homem-Aranha do PlayStation.
Neste universo não existem os X-Men de Charles Xavier. O time X, a única equipe de mutantes desta versão, foi criado por Nathaniel Essex - identidade do Senhor Sinistro nos quadrinhos - e conta com os membros: Wolverine, Dentes-de-Sabre e Mística. A equipe foi reunida para combater o bilionário Bolívar Trask que ameaçava a existência dos mutantes. Uma das tensões comentadas no painel que deve construir para uma rivalidade ferrenha é o contato de Logan com Victor Creed, o Dentes-de-Sabre, que se sentiu abandonado quando o carcaju foi embora e agora, com o retorno dele, a equipe tem uma fúria muito grande contra Wolverine. Do outro lado da balança, Raven Darkhölme, a Mística, parece aproveitar o seu tempo com os membros do time e faz todo o necessário para cumprir o trabalho.
Jean Grey é a nova peça que vai mexer com a vida de Logan. Em Marvel 's Wolverine, a mutante vai ter crescido sozinha no mundo, tendo que lidar com o amadurecimento pessoal e dos seus poderes por conta própria. Ela está ciente de que existem mutantes incapazes de esconder seus poderes e toma para si uma jornada para proteger os membros de sua raça, é aí que ela encontra Wolverine, e juntos eles descobrem esperança um no outro.
O jogo ainda vai ganhar um quadrinho contando alguns eventos que aconteceram previamente a Marvel's Wolverine e conta como Logan deixou o time X.
Uma parceria anunciada entre propriedades da gigante dos quadrinhos é que Marvel Tokon - Jogo de luta em 2D feito pela Arc System Works de Dragon Ball FighterZ - e Marvel's Wolverine vão trocar skins de personagem, com o traje tático do herói indo para Tokon e o traje animado indo para o jogo da Insomniac.
Marvel 's Wolverine chega em 15 de setembro exclusivamente para o PlayStation 5.
Saiba Mais
- Diversão e Arte EA Sports FC 27 aposta em modo social e reformula mercado de transferências
- Diversão e Arte Rosalía tem homenagem cancelada após polêmica com a Argentina
- Diversão e Arte 15 anos sem Amy Winehouse: o legado que resiste ao tempo
- Diversão e Arte Saiba detalhes sobre o casamento do filho de Carla Perez e Xanddy
- Diversão e Arte Piri Sunset chega à quarta edição com experiências ao pôr do sol
- Diversão e Arte Festival Bonito Cinesur chega à quarta edição no Mato Grosso do Sul