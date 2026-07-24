Marvel’s Wolverine tem painel na San Diego Comic-Con e novidades da história em trailer

Marvel's Wolverine teve um painel especial na San Diego Comic-Con 2026 com atores e membros da Insomniac Games. - (crédito: Reprodução/Insomniac Games)

A Insomniac Games não perdeu tempo e aproveitou a San Diego Comic-Con para trazer as estrelas de Marvel's Wolverine em um painel exclusivo do evento norte americano. Além disso, um novo trailer foi lançado nesta quinta-feira (23/7) dando mais detalhes da história que o título vai contar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais: Nintendo lança Splatoon Raiders com excelente modo cooperativo



Painel na SDCC

Além dos caçadores de mutantes, os Carniceiros, Wolverine também lutará contra o grupo de ninjas, o Tentacúlo. (foto: Reprodução/Insomniac Games)

Participaram do painel Marcus Smith, diretor criativo do jogo, Walt Williams, diretor de narrativa, Jess Reiner-Reed, diretora de projeto, e Mike Daly, diretor do jogo, todos membros da Insomniac Games. Além deles, Eric Monacelli, produtor executivo da Marvel Games, Liam McIntyre, ator que dá vida ao Wolverine, e a atriz Krizia Bajos, que vive Jean Grey.

Daly abriu o painel sintetizando qual era a ideia principal por trás de Marvel 's Wolverine: "Nós queríamos criar o jogo supremo do Wolverine, trazer todos os atributos que fazem esse personagem ser tão amado". Ele entrou em detalhes sobre a persona de Logan no título, apontando que o personagem é cínico e perigoso, mas que tem essas camadas justamente para esconder o bom coração e evitar ser machucado por outras pessoas. O diretor também confirmou que a trama não vai trazer uma história de origem para o personagem e que ela se passa no mesmo universo que os jogos do Homem-Aranha do PlayStation.

Neste universo não existem os X-Men de Charles Xavier. O time X, a única equipe de mutantes desta versão, foi criado por Nathaniel Essex - identidade do Senhor Sinistro nos quadrinhos - e conta com os membros: Wolverine, Dentes-de-Sabre e Mística. A equipe foi reunida para combater o bilionário Bolívar Trask que ameaçava a existência dos mutantes. Uma das tensões comentadas no painel que deve construir para uma rivalidade ferrenha é o contato de Logan com Victor Creed, o Dentes-de-Sabre, que se sentiu abandonado quando o carcaju foi embora e agora, com o retorno dele, a equipe tem uma fúria muito grande contra Wolverine. Do outro lado da balança, Raven Darkhölme, a Mística, parece aproveitar o seu tempo com os membros do time e faz todo o necessário para cumprir o trabalho.

Jean Grey é a nova peça que vai mexer com a vida de Logan. Em Marvel 's Wolverine, a mutante vai ter crescido sozinha no mundo, tendo que lidar com o amadurecimento pessoal e dos seus poderes por conta própria. Ela está ciente de que existem mutantes incapazes de esconder seus poderes e toma para si uma jornada para proteger os membros de sua raça, é aí que ela encontra Wolverine, e juntos eles descobrem esperança um no outro.

O jogo ainda vai ganhar um quadrinho contando alguns eventos que aconteceram previamente a Marvel's Wolverine e conta como Logan deixou o time X.

Tokon e Marvel's Wolverine vão trocar visuais do carcaju. (foto: Reprodução/Insomniac Games)

Uma parceria anunciada entre propriedades da gigante dos quadrinhos é que Marvel Tokon - Jogo de luta em 2D feito pela Arc System Works de Dragon Ball FighterZ - e Marvel's Wolverine vão trocar skins de personagem, com o traje tático do herói indo para Tokon e o traje animado indo para o jogo da Insomniac.

Marvel 's Wolverine chega em 15 de setembro exclusivamente para o PlayStation 5.



