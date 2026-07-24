Votação do Encontro Gastrô entra na reta final

Consumidores ainda podem visitar os estabelecimentos finalistas e votar nos favoritos na fase decisiva do Prêmio BRBCard de Gastronomia Encontro Gastrô - (crédito: Divulgação )

*Brunna Ramos

A votação popular do 13º Prêmio BRBCard de Gastronomia Encontro Gastrô entra no último fim de semana antes do encerramento da segunda fase da premiação. Até a próxima sexta-feira (31/7), o público pode votar, pela internet, nos restaurantes, bares, profissionais e estabelecimentos favoritos da gastronomia do Distrito Federal.

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Nesta etapa, os votos dos consumidores serão somados às avaliações de um júri formado por 50 frequentadores da cena gastronômica brasiliense para definir os vencedores de 39 categorias.

Promovido pelo Instituto Cerrado Cultural e organizado pela Revista Encontro, o prêmio reconhece os principais nomes da gastronomia do DF. A iniciativa conta com patrocínio do BRBCard e do Senai, oferecimento da Del Maipo e apoio do Sebrae.

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Antes da etapa decisiva, a premiação passou por um primeiro turno de votação que se estendeu por quase 100 dias. Os três mais votados em cada categoria avançaram para a fase final, quando a participação do público ganha ainda mais relevância. O modelo de votação em dois turnos, adotado recentemente pela organização, busca ampliar a representatividade da escolha popular.

Além das categorias específicas, os participantes também definem, nesta reta final, os vencedores dos títulos de Melhor Restaurante de Brasília e Restaurante Revelação de 2026. Os resultados serão anunciados em uma cerimônia de premiação na capital federal.

O prêmio contempla 39 categorias, distribuídas em seis grupos: Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Sabores Regionais, Alta Gastronomia e Profissionais. Entre as opções de votação estão Melhor Bar, Pizzaria, Bufê de Festa, Brunch, Cozinha do Mundo, Carta de Drinques, Carne/Parrilha, Carta de Vinhos e categorias voltadas aos profissionais que se destacam no setor.

Serviço

13º Prêmio BRBCard de Gastronomia Encontro Gastrô

Segunda fase da votação: até 31 de julho.

Participação: votação on-line.

Local: estabelecimentos gastronômicos do Distrito Federal.

Informações: encontrogastro.com.br/bsb.