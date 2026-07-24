Morre o cirurgião Manoel Ximenes Neto

Manoel Ximenes Neto era médico associado da AMBr desde 1970 - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por Luiz Francisco*

Morreu nesta sexta-feira (24/7), aos 91 anos, o cirurgião Manoel Ximenes Neto, associado emérito da Associação Médica de Brasília (AMBr) desde 1970. O médico integrava a equipe do Hospital de Base do Distrito Federal, atuando na chefia da Unidade de Cirurgia Torácica.

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Nascido no dia 2 de fevereiro de 1935, Manoel Ximenes Neto era graduado em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), fez internato e residência nos Estados Unidos e livre-docência pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Além de atuar no Hospital de Base, o cirurgião integrou fundações e diretorias de sociedades médicas, como a de pneumologia e tisiologia.

O cirurgião recebeu prêmios de destaque em pesquisa médica no Distrito Federal, concedidos pelo Sindicato dos Médicos (SindMédicos). O último destaque foi em 2020, quando Manoel Ximenes foi contemplado pela Câmara Legislativa (CLDF) com a Moção de Louvor pelos relevantes serviços prestados à população do DF.

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A AMBr lamentou a morte do médico nas redes sociais. Em nota, a associação declarou que se solidariza com familiares, amigos e colegas, e agradeceu pela "inestimável" contribuição de Manoel Ximenes à medicina e à instituição. "Sua história e legado permanecerão em nossa memória", escreveu. As informações do velório não foram divulgadas.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates