Caminhão de transporte de água capota na BR-070

Bombeiros fazem contenção de combustível após capotamento do caminhão - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão que transportava água capotou, na BR-070, na tarde desta sexta-feira (24/7). O caso aconteceu no sentido Plano Piloto, logo após o Setor H Norte, em Ceilândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), durante o atendimento, as equipes concentraram esforços na contenção de um vazamento de combustível do veículo (um Ford/Cargo 1217 vermelho) para evitar riscos de incêndio ou explosão.

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O motorista do caminhão foi avaliado pelos socorristas ainda no local e liberado sem a necessidade de encaminhamento ao hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a preservação da área e o controle do trânsito na rodovia. Até o momento, as causas e a dinâmica do acidente não foram esclarecidas.

