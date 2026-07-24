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Acidente

Caminhão de transporte de água capota na BR-070

Veículo também teve vazamento de combustível. Motorista foi avaliado e não precisou de atendimento médico

Bombeiros fazem contenção de combustível após capotamento do caminhão - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Bombeiros fazem contenção de combustível após capotamento do caminhão - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão que transportava água capotou, na BR-070, na tarde desta sexta-feira (24/7). O caso aconteceu no sentido Plano Piloto, logo após o Setor H Norte, em Ceilândia.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), durante o atendimento, as equipes concentraram esforços na contenção de um vazamento de combustível do veículo (um Ford/Cargo 1217 vermelho) para evitar riscos de incêndio ou explosão.

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O motorista do caminhão foi avaliado pelos socorristas ainda no local e liberado sem a necessidade de encaminhamento ao hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a preservação da área e o controle do trânsito na rodovia. Até o momento, as causas e a dinâmica do acidente não foram esclarecidas.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 24/07/2026 18:17
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