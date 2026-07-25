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CRIME

Jornalista Delson Carlos é assassinado em Goiânia

Delson Carlos Barros foi morto a facadas após uma discussão dentro de um apartamento no Setor Bueno. Suspeita resistiu à abordagem policial e foi contida pelo Bope

Motivação do crime não foi esclarecida - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Motivação do crime não foi esclarecida - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O jornalista Delson Carlos Barros foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (24/7) dentro de um apartamento no Edifício Don Lourenzzo, no Setor Bueno, área nobre de Goiânia (GO). A suspeita do crime também teria matado o cachorro da vítima.

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Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), Delson estava no apartamento com duas mulheres. Os três consumiam bebidas alcoólicas quando uma discussão teria terminado em violência.

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De acordo com a corporação, uma das mulheres esfaqueou o jornalista durante o desentendimento. Após o crime, ela permaneceu trancada no imóvel e se recusou a sair. Diante da resistência, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiram a ocorrência.

Como as negociações não avançaram, o Bope realizou uma intervenção tática para entrar no apartamento, utilizando artefatos explosivos de distração. Ela foi contida, recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz, onde permanece sob custódia policial.

A Polícia Civil de Goiás informou que investiga o caso como homicídio e lesão corporal. Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/07/2026 19:26 / atualizado em 25/07/2026 19:27
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