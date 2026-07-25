InícioCidades DF
Foragido

Foragido por furtos em veículos é preso no Núcleo Bandeirante

De acordo com a PMDF, homem monitorava carros em frente a um supermercado quando foi localizado por equipes da corporação

PMDF prende foragido por furto em veículos vigiando carro no Núcleo Bandeirante - (crédito: Divulgação)
PMDF prende foragido por furto em veículos vigiando carro no Núcleo Bandeirante - (crédito: Divulgação)

Um homem foragido da Justiça, condenado por diversos furtos em veículos, foi preso na tarde de sexta-feira (24/7), no Núcleo Bandeirante. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele foi localizado enquanto vigiava carros estacionados em frente a um supermercado da região.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a corporação, equipes da viatura do Núcleo Bandeirante receberam informações do serviço de inteligência indicando que um foragido do sistema prisional estaria circulando pela área comercial monitorando veículos. Com base nas características repassadas, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ainda de acordo com a PMDF, após a abordagem foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, condenado por uma série de furtos em veículos. Ele foi encaminhado ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde foram adotadas as medidas para o cumprimento da pena.

Um documento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), datado de 24 de julho, registra o encaminhamento do detento para exame de lesões corporais "ad cautelam", procedimento de praxe antes do recolhimento ao sistema prisional.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 25/07/2026 14:10
SIGA
x