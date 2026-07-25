Foragido por furtos em veículos é preso no Núcleo Bandeirante

Um homem foragido da Justiça, condenado por diversos furtos em veículos, foi preso na tarde de sexta-feira (24/7), no Núcleo Bandeirante. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele foi localizado enquanto vigiava carros estacionados em frente a um supermercado da região.
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Segundo a corporação, equipes da viatura do Núcleo Bandeirante receberam informações do serviço de inteligência indicando que um foragido do sistema prisional estaria circulando pela área comercial monitorando veículos. Com base nas características repassadas, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito.
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Ainda de acordo com a PMDF, após a abordagem foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, condenado por uma série de furtos em veículos. Ele foi encaminhado ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde foram adotadas as medidas para o cumprimento da pena.
Um documento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), datado de 24 de julho, registra o encaminhamento do detento para exame de lesões corporais "ad cautelam", procedimento de praxe antes do recolhimento ao sistema prisional.
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