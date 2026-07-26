Duas apostas do DF acertam quina da Mega-Sena e levam R$ 28 mil

Duas apostas do Distrito Federal acertaram cinco dezenas no concurso 3036 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (26/7), e garantiram um prêmio de R$ 28 mil cada. Os jogos vencedores foram registrados pela internet e em uma casa lotérica da Asa Norte.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso pague R$ 78 milhões.

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Os números sorteados foram: *05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50*.

Ao todo, a faixa da quina contemplou apostadores de diferentes estados do país. No Distrito Federal, os dois bilhetes premiados ficaram a um número do prêmio máximo e renderam cerca de R$ 28 mil para cada vencedor.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal também sorteou, na mesma noite, os concursos da Lotofácil, Quina, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte.

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio da Mega-Sena segue acumulado e deve atrair um grande número de apostas para o próximo concurso.