Arte amazônica protagoniza mostra gratuita no Memorial dos Povos Indígenas

Brasília recebe, nesta semana, o Festival dos Povos da Floresta, evento que reúne obras de 24 artistas de quatro estados brasileiros sobre a diversidade cultural da Amazônia. A cerimônia de abertura será nesta terça-feira (28/7), das 19h às 21h, com a presença de artistas, curadores e convidados. A exposição será aberta ao público a partir de quarta-feira (29/7) e segue até 27 de setembro, no Memorial dos Povos Indígenas (MPI), com entrada gratuita.
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Pinturas, fotografias, curta-metragens, esculturas e experiências em realidade virtual estão entre as produções que serão apresentadas no Memorial. Os 24 artistas de Roraima, Amapá, Rondônia e Pará trazem diferentes linguagens para a mostra, estimulando a imersão sensorial do visitante em obras que retratam os modos de vida da Amazônia e as narrativas que deles emergem.
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A exposição também reúne registros audiovisuais e instalações com foco no protagonismo dos povos amazônicos, buscando aproximar o público da riqueza cultural e artística da região. Inédito em Brasília, o Festival já passou por Boa Vista (RR), Belém (PA), Porto Velho (RO) e Macapá (AP) e estreia na capital federal sob a curadoria de Isabela Bastos e Lucas Baim.
Entre os artistas participantes estão Paula Sampaio, Wauto Am, Will Arehj, Gustavo Caboco, Avener Prado, Isaías Miliano, Saulo de Souza, Rafael Prado, Keyla Palikur, Thay Ptit e Hugo Figueiredo, entre outros. Também integram a exposição produções do acervo fotográfico do Centro de Inovação da Amazônia (Rioterra), idealizador do festival, com trabalhos de Alexis Bastos, Marcela Bonfim, Fred Bastos e Alexandre Rotuno.
As obras abordam temas como território, memória e a própria floresta amazônica, por meio de relatos, linguagens e saberes de quem habita a região. Além de apresentar a Amazônia ao público, o festival busca conscientizar sobre a necessidade de preservação da maior floresta tropical do mundo e destacar a pluralidade dos povos que vivem no território, suas cosmologias, formas de produção de conhecimento, manifestações artísticas e estratégias de resistência.
A mostra também conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição das obras, disponível por meio de QR Codes, e intérpretes de Libras.
Serviço
Exposição dos Povos da Floresta
- Endereço: Memorial dos Povos Indígenas (MPI), na Zona Cívico-Administrativa do Eixo Monumental, entre o Memorial JK e a Praça do Buriti
- Abertura: terça-feira (28), das 19h às 21h
- Visitação aberta ao público: de quarta-feira (29/7) a 27 de setembro. Das 9h às 17h
- Entrada franca.