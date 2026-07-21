Festival de arte sonora e luminosa seleciona artistas para ocupar o Museu

Entre os dias 12 e 15 de agosto, o Museu Nacional vai ser ocupado por instalações sonoras, videomappings, projeções a laser, performances, ocupações urbanas, instalações e intervenções que utilizam o som e a luz como matéria-prima da criação artística. O evento é o Eixo do Fora Vol. 6 — Festival de Arte Som e Arte Luz, que está com inscrições abertas até 27 de julho para seleção de 14 artistas e coletivos para compor a programação do festival, com um panorama da produção contemporânea brasileira, focada na luz e no som.

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As inscrições são gratuitas e podem participar artistas e coletivos de todos os estados do Brasil, iniciantes, emergentes ou com trajetória já consolidada, desde que as pesquisas dialoguem com arte sonora, arte luminosa e seus hibridismos. Serão selecionadas oito propostas do DF e entorno e seis de outros estados, com a reserva de, no mínimo, duas vagas para artistas negros e/ou indígenas. Os participantes receberão cachê de R$3 mil para os residentes do DF ou entorno, e R$4 mil para os residentes dos demais estados, para apresentarem seus trabalhos durante a participação no festival, participar das atividades formativas voltadas ao intercâmbio artístico, a formação de público e a formação e aprimoramento dos próprios artistas em suas práticas.

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Criado em 2008, o coletivo Eixo do Fora desenvolve ações voltadas à experimentação em arte contemporânea, promove encontros entre artistas, pesquisadores, estudantes e público por meio de exposições, mostras, residências artísticas, atividades formativas, debates e ocupações urbanas, proporcionando intercâmbio artístico, atividades formativas e a formação de novos públicos, com o propósito de ampliar o acesso e o repertório em arte contemporânea.

De acordo com o idealizador e coordenador geral do projeto, Krishna Passos, o encontro proporciona um campo para a experimentação artística livre, para a exploração dos limites da arte, os limites entre a arte, a cidade e a sociedade. "Valorizamos a liberdade criativa, a experimentação de linguagens que, muitas vezes, afloram longe dos circuitos e dos suportes tradicionais na arte. Acreditamos que as pesquisas criativas mais poderosas são aquelas que também têm potencial para ampliar a forma como percebemos a arte, a forma como percebemos o mundo, por meio dela, e nas formas de ver a arte como extensões da vida", destaca.

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Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), ao longo de cinco edições, o festival reuniu mais de 333 artistas, críticos e pesquisadores, sendo 65% do DF e 35% de outros estados brasileiros. Entre os convidados estão nomes como Rodrigo Braga (PE), Yuri Firmeza (CE), Camila Soato (DF), João Angelini (DF), Shima (SP/BH), Paola Berenstein (RJ/BA) e os coletivos Grupo Poro (MG), Opavivará (RJ), Corpos Informáticos (DF) e Grupo EmpreZa (GO).





Serviço

Eixo do Fora Vol. 6 – Festival de Arte Som e Arte Luz



Chamada Pública Nacional

Inscrições gratuitas de 7 a 27 de julho, no link.



Festival de Arte Som e Arte Luz

De 12 a 15 de agosto, no Museu Nacional da República. Entrada gratuita. Não indicado para menores de 16 anos.