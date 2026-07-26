Castração gratuita no DF: 1.800 vagas para cães e gatos nesta semana

Cuidado e bem-estar animal são pilares do programa de castração gratuita de cães e gatos que abre 1.800 vagas no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

Moradores do Distrito Federal terão acesso a 1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos entre 27 e 31 de julho. O programa oferece 600 vagas para agendamento presencial na Estrutural e 1.200 vagas para cadastro on-line.

O agendamento presencial ocorrerá ao lado da Administração Regional da Estrutural, das 9h às 16h, com distribuição de 120 senhas diárias por ordem de chegada. O tutor deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência no DF e cadastro na plataforma Cria, que pode ser feito previamente no site.

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Nesta modalidade, é possível escolher a data da cirurgia e a clínica credenciada de preferência. Após a castração, a própria clínica realiza o cadastro do animal no sistema Cria.

As inscrições on-line serão feitas pela plataforma de serviços em duas datas. No dia 29 de julho, as vagas para gatos abrem às 9h, enquanto as para gatas serão liberadas às 14h. No dia 30, será a vez dos cães, às 9h, e das cadelas, às 14h.

Após agendar online, o responsável deve comparecer à clínica escolhida com os mesmos documentos exigidos no atendimento presencial.

O procedimento gratuito inclui exame de hemograma pré-operatório, anestesia intravenosa e microchipagem do pet. Caso o exame não aponte contraindicações, a cirurgia é realizada. Tutores inscritos no CadÚnico podem ter acesso à anestesia inalatória, se houver indicação veterinária.

Benefícios além do controle populacional

A castração é importante para a saúde e o bem-estar dos animais. O procedimento reduz o risco de tumores de mama e previne a piometra em fêmeas, além de diminuir a incidência de câncer de testículo em machos.

A esterilização também ajuda a controlar a transmissão de doenças como esporotricose, FIV e FeLV. Outros benefícios incluem a redução de fugas, brigas e demarcação de território, além de auxiliar no controle de zoonoses como a raiva e a leishmaniose visceral.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.