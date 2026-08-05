Baile Rari reúne artistas do DF em evento gratuito no próximo sábado

Artista independente e produtor musical, João Favilla, idealizador do Baile Rari, na primeira edição do evento em dezembro de 2025 - (crédito: Nicolas Ferreira )

Por Brunna Ramos* — Artistas da cena underground do Distrito Federal estarão na segunda edição do Baile Rari, no próximo sábado (8/8), na Bigode Tabacaria, em Taguatinga, em frente à Praça do DI. Com entrada gratuita, o evento reunirá artistas independentes da capital em uma programação voltada à cultura urbana. O baile começará às 16 horas e já tem ingressos solidários (opcionais) liberados.

Com o slogan “o luxo nasce na quebrada”, o baile tem o objetivo de fortalecer a cena musical independente do DF, ampliando o espaço para artistas locais e incentivando a circulação da produção cultural da região. A iniciativa reunirá artistas de várias regiões administrativas, entre eles: Dezin DJ, Favilla, Arthur Godoy, Bhad Medusa e KG Mob.

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Idealizador do Baile Rari, artista independente e produtor musical, João Favilla afirma que o projeto nasceu da necessidade de criar mais oportunidades para quem produz música no DF. "Existe uma carência de palcos voltados para os artistas do Distrito Federal. Muitos eventos precisam trazer atrações de fora para ampliar o público, mas o Baile Rari nasceu justamente para colocar os artistas daqui em evidência. É uma celebração da cultura local", afirma.

Segundo Favilla, o evento também pretende aproximar artistas e público, valorizando o contato presencial e a construção de uma comunidade em torno da cultura urbana. “O DF é repleto de talentos e, quando reunimos essa galera, criamos conexões, fortalecemos a cena e abrimos portas para quem talvez não tivesse acesso a esse tipo de oportunidade", destaca.

Embora a entrada seja gratuita, o público poderá adquirir um ingresso solidário, disponível na plataforma Sympla. A contribuição é facultativa e funciona como uma forma de apoiar financeiramente o evento e os artistas. Quem optar pela compra terá direito a dose dupla em drinks, poderá girar uma roleta premiada e participar de sorteios realizados ao longo da programação.

Artista independente e publicitário, Arthur Godoy ressalta que iniciativas como o Baile Rari vão além da realização de shows e representam um espaço de fortalecimento para toda a cadeia da música independente. “Quando a gente fala desses artistas independentes, não estamos falando apenas de pessoas que fazem música. Estamos falando de empreendedores que trabalham com criação, produção, divulgação e constroem toda uma comunidade ao redor do seu trabalho”, observa.

Para ele, a experiência presencial é fundamental para aproximar artistas e público. “É no palco que o artista cria histórias, gera lembranças e transforma ouvintes em verdadeiros fãs. Nenhum algoritmo consegue substituir a experiência ao vivo. Investir em eventos como o Baile Rari é fortalecer a cultura, incentivar a economia criativa e abrir portas para novos talentos”, enfatiza.

O evento é organizado pela produtora Harmoniza e apoiado pela Du Company, prod Cumaru e Bigode Tabacaria.

Serviço

Baile Rari — 2ª edição

Data: 8 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 16h

Local: Bigode Tabacaria — em frente à Praça do DI, Taguatinga (DF)

Entrada: gratuita

Ingresso solidário (opcional): Disponível pela plataforma Sympla. Quem adquirir o ingresso terá direito a dose dupla em drinks, participação em uma roleta premiada e em sorteios durante o evento.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso