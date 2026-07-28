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CRIME

Homem é preso com 165 equipamentos eletrônicos no Park Way

Foram apreendidos 95 aparelhos celulares, 60 aparelhos de streaming e 10 tablets

PMDF apreende 165 aparelhos eletrônicos no Park Way - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF apreende 165 aparelhos eletrônicos no Park Way - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso com 165 equipamentos eletrônicos após furar bloqueio nesta terça-feira (28/7), por volta das 3h30. A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), prendeu o inidivíduo pelos crimes de descaminho e desobediência, durante ação realizada no Park Way. A ocorrência foi conduzida pela equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR), e o autor, juntamente com o veículo e os materiais apreendidos, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

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Durante um ponto de bloqueio, os militares deram ordem de parada ao condutor de um veículo. No entanto, o motorista desobedeceu à determinação e tentou fugir, sendo posteriormente abordado pela equipe do TOR. Na fiscalização, foram localizados diversos equipamentos eletrônicos sem a devida documentação fiscal que comprovasse a regular importação ou origem.

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A ocorrência resultou na prisão do homem pelos crimes de descaminho e desobediência, além da apreensão de 95 aparelhos celulares, 60 aparelhos de streaming e 10 tablets, reforçando a atuação da Polícia Militarl no combate aos crimes contra a ordem tributária e na fiscalização das rodovias do Distrito Federal.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 28/07/2026 12:35
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