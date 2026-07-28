Projeto Alvorecer abre inscrições para oficinas de samba para mulheres

Participantes do Projeto Alvorecer em frente à Casa Akotirene, local das oficinas de samba para mulheres em Ceilândia - (crédito: Divulgação)

Inspirado no legado de mulheres como Tia Ciata, Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara, o Projeto Alvorecer abre inscrições para sua segunda edição. A iniciativa oferece oficinas gratuitas de samba para mulheres em Ceilândia, com o objetivo de fortalecer a presença feminina no gênero musical.

As aulas de canto, cavaquinho e percussão são uma oportunidade de capacitação, formação e acesso à cultura. O projeto, batizado com o nome da canção de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, também busca difundir a história e a riqueza do samba para a preservação da cultura negra.

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A primeira edição, realizada entre junho e julho de 2025, reuniu mais de 70 alunas. As atividades aconteceram na Casa Akotirene, um quilombo urbano na Ceilândia que promove ações para mulheres e a população negra local.

“Conseguimos reunir mulheres de diferentes idades e trajetórias em um ambiente de acolhimento e fortalecimento coletivo”, afirma Natália Carvalho, idealizadora do projeto. Para a nova fase, ela pretende aprimorar a metodologia e ampliar o impacto da iniciativa.

Quem pode participar

As oficinas são voltadas para mulheres, cis e trans, a partir de 18 anos, preferencialmente moradoras de Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Samambaia e regiões próximas. As aulas são ministradas por mulheres arte-educadoras, criando um ambiente que favorece a troca e o aprendizado coletivo.

Heloisa Adão, que participou da oficina de percussão, conta que a experiência foi sua primeira oportunidade de formação técnica. Já Karol Lira, aluna de cavaquinho, destaca o aprendizado de teoria musical. “Aprendi a tocar músicas, acompanhar cifras, desenvolver uma batida”, relata. Ambas ressaltam que o ambiente 100% feminino foi um diferencial positivo.

Repertório e material de apoio

O repertório das aulas valoriza composições e interpretações de grandes sambistas, como Clara Nunes, Beth Carvalho e Leci Brandão. Duas canções da escritora Carolina Maria de Jesus, do álbum “Quarto de Despejo”, de 1961, também fazem parte do material.

A segunda edição terá o acréscimo de partituras e cifras inéditas para aprimorar o aprendizado. Ao final das oficinas, será realizada uma grande roda de samba aberta ao público, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Serviço: 2ª edição do Projeto Alvorecer

As inscrições podem ser feitas on-line. As aulas ocorrerão nos meses de agosto e setembro de 2026, na Casa Akotirene, localizada na QNN 23, Conjunto J, casa 35, em Ceilândia. Mais informações podem ser encontradas no perfil @alvorecermulheresnaroda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.