Inmet mantém aviso amarelo de baixa umidade no DF

Boa tarde, Brasília! O Distrito Federal segue em período de estiagem, com tempo firme e sem previsão de chuva pelo menos até a próxima segunda-feira (3/8). A persistência do clima seco levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a manter um aviso amarelo de baixa umidade relativa do ar, nesta terça-feira (28/7), condição que exige atenção da população.

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A temperatura mínima registrada foi de 13,5°C no Plano Piloto e de 14,7°C em outras regiões da capital. A máxima prevista varia entre 28° e 30°C. Segundo o órgão de pesquisa, a umidade relativa do ar deve atingir números entre 30% e 20%, índices considerados baixos e perigosos para a saúde humana.

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Segundo a meteorologista do Inmet Maíssa Carvalho, o cenário é típico desta época do ano e deve permanecer pelos próximos dias. "Pelo menos até a próxima segunda-feira não tem previsão de chuva. O tempo permanece estável e mais aberto. Pode haver variação de nebulosidade em um dia ou outro, mas a tendência é de tempo firme", explicou.

Com a combinação de calor, baixa umidade e ausência de precipitações, aumenta também o risco de incêndios em áreas de vegetação. O Inmet reforça a importância de evitar colocar fogo em lixo, folhas secas ou restos de poda em quintais e terrenos, uma vez que as chamas podem se alastrar rapidamente durante a estiagem.

A orientação é de que a população aumente a ingestão de água ao longo do dia, utilize hidratantes para a pele e umidifique os ambientes sempre que possível. Também é recomendado evitar atividades físicas ao ar livre entre o fim da manhã e o período da tarde, quando as temperaturas são mais elevadas e a umidade atinge os menores índices.