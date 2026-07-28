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TRÁFICO DE DROGAS

Dois homens são presos por tráfico de drogas no Paranoá

Os dois traficantes foram flagrados em momentos distintos, quando negociavam as substâncias entorpecentes com usuários

Nos dois flagrantes, foram encontradas porções de droga, celulares e dinheiro, além de uma munição de fuzil calibre 5,56 - (crédito: Divulgação: PCDF)
Nos dois flagrantes, foram encontradas porções de droga, celulares e dinheiro, além de uma munição de fuzil calibre 5,56 - (crédito: Divulgação: PCDF)

Beatriz Ocké*—Dois homens foram presos, nesta segunda-feira (27/7), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), por tráfico de drogas na região. A prisão ocorreu em decorrência da Operação Shadow, que flagrou os dois suspeitos durante negociações com compradores. A ação também teve apoio da Divisão de Apoio Logístico (DALOP) e da Seção de Operações com Cães (SOC/DOE). 

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A investigação teve início à partir de uma série de denúncias anônimas enviadas à SRD, relatando intensa comercialização de drogas em uma quadra, conhecida pelos policiais, em razão de ocorrências anteriores. Diante das denúncias, a região passou a ser monitorada para identificação dos possíveis traficantes.

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Em diligências, os policiais concluíram que o ponto de venda dos entorpecentes era utilizado por mais de um traficante, a fim de dificultar a atuação da polícia na área. Ao longo da operação, a equipe flagrou uma negociação de drogas entre um traficante, homem de 21 anos, e um comprador. Mais tarde, o comprador foi abordado pelos policiais e confirmou ter adquirido a droga no local. Junto com o autor, também foram apreendidas duas porções de maconha, R$ 120 em espécie e um aparelho celular.  

Ainda na operação, a equipe flagrou outro traficante, um homem de 19 anos, vendendo drogas para um usuário que chegou em uma motocicleta. O motociclista foi encontrado com uma porção de maconha e confirmou ser usuário de drogas e ter comprado no endereço flagrado. 

O segundo traficante foi identificado em via pública pelos policiais. Nessa busca, os cães presentes na operação identificaram porções de substâncias entorpecentes ocultadas em uma área de vegetação e a equipe apreendeu dinheiro proveniente da atividade criminosa e um aparelho celular. Na residência do autor, ainda foi encontrada uma munição de fuzil calibre 5,56. 

Os dois autores foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e agora estão à disposição da Justiça. Os usuários abordados foram liberados após a adoção das medidas legais cabíveis. As substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para realização dos exames de perícia.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/07/2026 13:48
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