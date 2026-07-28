Dois homens são presos por tráfico de drogas no Paranoá

Nos dois flagrantes, foram encontradas porções de droga, celulares e dinheiro, além de uma munição de fuzil calibre 5,56 - (crédito: Divulgação: PCDF)

Beatriz Ocké*—Dois homens foram presos, nesta segunda-feira (27/7), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), por tráfico de drogas na região. A prisão ocorreu em decorrência da Operação Shadow, que flagrou os dois suspeitos durante negociações com compradores. A ação também teve apoio da Divisão de Apoio Logístico (DALOP) e da Seção de Operações com Cães (SOC/DOE).

A investigação teve início à partir de uma série de denúncias anônimas enviadas à SRD, relatando intensa comercialização de drogas em uma quadra, conhecida pelos policiais, em razão de ocorrências anteriores. Diante das denúncias, a região passou a ser monitorada para identificação dos possíveis traficantes.

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Em diligências, os policiais concluíram que o ponto de venda dos entorpecentes era utilizado por mais de um traficante, a fim de dificultar a atuação da polícia na área. Ao longo da operação, a equipe flagrou uma negociação de drogas entre um traficante, homem de 21 anos, e um comprador. Mais tarde, o comprador foi abordado pelos policiais e confirmou ter adquirido a droga no local. Junto com o autor, também foram apreendidas duas porções de maconha, R$ 120 em espécie e um aparelho celular.

Ainda na operação, a equipe flagrou outro traficante, um homem de 19 anos, vendendo drogas para um usuário que chegou em uma motocicleta. O motociclista foi encontrado com uma porção de maconha e confirmou ser usuário de drogas e ter comprado no endereço flagrado.

O segundo traficante foi identificado em via pública pelos policiais. Nessa busca, os cães presentes na operação identificaram porções de substâncias entorpecentes ocultadas em uma área de vegetação e a equipe apreendeu dinheiro proveniente da atividade criminosa e um aparelho celular. Na residência do autor, ainda foi encontrada uma munição de fuzil calibre 5,56.

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Os dois autores foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e agora estão à disposição da Justiça. Os usuários abordados foram liberados após a adoção das medidas legais cabíveis. As substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para realização dos exames de perícia.