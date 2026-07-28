Metrô retoma operação na Asa Sul com velocidade reduzida

Trens do Metrô-DF voltaram a circular nas estações da Asa Sul na tarde desta terça-feira (28/7), às 13h50, depois dos reparos realizados pelas equipes de manutenção da Companhia. O trem que apresentou um problema de descarrilamento foi recolhido e levado para avaliação ainda na madrugada. As estações ficaram interditadas pela manhã, em razão do rodeiro desse trem ter apresentado defeitos técnicos nas paradas da 110 e 112 Sul. Com isso, as demais estações da Asa Sul foram interditadas até a Central.
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Os técnicos já fizeram as revisões necessárias nos trilhos, restabelecendo a energização das vias e retomando a circulação das linhas. Em nota, o Metrô-DF destacou que, a fim de atender ao protocolos de segurança, os trens entre as estações 110 e 112 Sul ainda estão operando em velocidade reduzida, a 20km/h, até o fim das atividades realizadas nesta terça-feira. O restante do percurso funciona na velocidade habitual.
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O órgão ainda informou que serão feitos reparos complementares nos trilhos, caso haja necessidade, durante a madrugada desta quarta (29/7).
Entenda o que aconteceu
O problema começou no final desta madrugada, no momento em que os trens estavam sendo posicionados para o início da operação. Ainda sem passageiros, o trem 32 apresentou um descarrilamento do primeiro rodeiro do carro líder, entre as estações 110 e 112. Ou seja, o primeiro conjunto de duas rodas ligadas por um eixo do vagão teve uma das rodas (ou um conjunto) saindo do trilho, neste caso, foi o primeiro carro da composição.
O primeiro carro do trem saiu dos trilhos justamente quando passava pelo desvio chamado de Aparelho de Mudança de Vias (AMV) localizado entre as duas estações. Por esse motivo, todo o túnel da Asa Sul precisou ser suspenso, obrigando os passageiros a descerem na estação Asa Sul e completarem o percurso de ônibus até a Central.
Confira a nova nota do Metrô-DF:
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que o trem que teve um rodeiro descarrilado na manhã desta terça-feira já foi recolhido e levado para a avaliação das equipes de manutenção da Companhia e para a posterior identificação da causa do problema.
As equipes já verificaram os trilhos, restabeleceram a energização da vias e a circulação foi retomada, às 13h50, no trecho que estava fechado, entre a estação Asa Sul e Central, em ambos os sentidos.
No entanto, atendendo aos protocolos de segurança, entre as estações 110 e 112 Sul, a operação manterá a velocidade reduzida em 20Km por hora até o fim das atividades desta terça-feira.
O restante do percurso será operado em velocidade normal. Durante a madrugada, serão feitos, caso haja necessidade, reparos complementares nos trilhos. Importante ressaltar que todas as medidas garantem a segurança de todos os usuários que acessam o sistema.