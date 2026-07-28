Inscrições para 70 vagas com bolsas de até R$ 6,5 mil entram na reta final

Nesta terça-feira, a unidade da 306 Sul promove a campanha Carne e Queijo Solidário - (crédito: Bruno Aguiar/Divulgação)

O Sebrae/DF está nos últimos dias de inscrições para uma nova seleção de bolsistas do programa Agente Local de Inovação (ALI), iniciativa voltada ao incentivo de práticas inovadoras nas escolas. Ao todo, são 70 vagas para atuação no Distrito Federal, com bolsas de R$ 5 mil para agentes e de R$ 6,5 mil para orientadores.

Os interessados podem se inscrever até sexta-feira, por meio da Fapetec. Das vagas disponíveis, 60 são destinadas a agentes locais de inovação e 10 a orientadores. Os contratos têm duração de até 36 meses para os agentes e de até 24 meses para os orientadores.

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Os profissionais selecionados vão atuar junto às escolas, ajudando na implantação de metodologias inovadoras. Entre as atividades previstas estão a realização de diagnósticos, o desenvolvimento de estratégias e o acompanhamento dos resultados obtidos.

Para disputar uma vaga de agente, é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área e, no mínimo, seis meses de experiência em atividades relacionadas à educação. Candidatos formados em pedagogia ou em cursos de licenciatura, além daqueles com maior tempo de atuação na área, recebem pontuação extra na seleção.

No caso dos orientadores, é exigido título de mestre ou doutor, além de experiência em gestão da inovação e orientação técnica ou acadêmica. A seleção será composta por provas, análise curricular e entrevistas, de acordo com o cargo pretendido. A proposta faz parte das ações do Sebrae para estimular a inovação nas instituições de ensino do Distrito Federal, formando profissionais que vão atuar diretamente nesse processo.

Ricco Burger comemora nove anos com ação voltada ao impacto social

A Ricco Burger comemora nove anos de história com uma ação solidária em Brasília. Nesta terça-feira, a unidade da 306 Sul promove a campanha Carne e Queijo Solidário e destina integralmente o lucro obtido com sanduíches selecionados para a Associação Mulheres Esquecidas.

Nesta terça-feira, a unidade da 306 Sul promove a campanha Carne e Queijo Solidário (foto: Bruno Aguiar/Divulgação)

A iniciativa também vale para os pedidos feitos por aplicativo em todas as lojas da rede no Distrito Federal. O valor arrecadado será investido em projetos voltados ao atendimento de crianças, à capacitação profissional e ao acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Inauguração no Lago Norte

O CBV Hospital de Olhos inaugura, nesta terça-feira, uma nova unidade no Lago Norte, na Península Norte. O espaço foi planejado para ampliar a oferta de atendimento oftalmológico na região e conta com dois consultórios, uma sala de exames e estrutura voltada para consultas e procedimentos ambulatoriais. O projeto arquitetônico leva a assinatura de Lucas Fernandes, da LF Arquitetura.

Nova unidade do CBV — Hospital de Olhos no Lago Norte (foto: Divulgação)

A unidade oferece atendimento em clínica geral, catarata, retina, córnea, plástica ocular e refração. Entre os exames disponíveis estão topografia de córnea, paquimetria ultrassônica, microscopia especular de córnea e mapeamento de retina. O local também passa a realizar aplicações de toxina botulínica.

As cirurgias seguem concentradas no centro cirúrgico da unidade matriz. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Os primeiros da fila

Com as candidaturas definidas em meio ao processo de convenções partidárias, as primeiras candidaturas começam a ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No DF, o Novo foi a primeira legenda a ter os nomes apresentados à Justiça Eleitoral. Ao todo, o partido terá 34 candidatos no DF, sendo nove para deputado federal e 25 para deputado distrital. Do total, 13 são mulheres e 21, homens.

IA na construção civil

A inteligência artificial começa a ganhar espaço de forma mais estruturada na construção civil do Distrito Federal. A partir de agosto, o Sinduscon-DF abre um programa de capacitação para empresários, gestores, engenheiros e arquitetos interessados em incorporar ferramentas como ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude à rotina das empresas. O conteúdo é voltado à aplicação prática da tecnologia em atividades como planejamento de obras, elaboração de orçamentos, análise de projetos e gestão. Promovido em parceria com a Fibra e com apoio do Sebrae, o curso terá 54 horas de aulas presenciais, distribuídas em três módulos, com turmas de até 30 participantes e acesso exclusivo para empresas associadas ao sindicato. O investimento varia de R$ 2 mil a R$ 3,5 mil, e micro e pequenas empresas poderão obter subsídio de até 50% no valor da inscrição. A expectativa é preparar o setor para incorporar a IA ao dia a dia dos negócios e ganhar eficiência em um mercado cada vez mais pressionado por produtividade.





