Segundo semestre letivo começa para 450 mil estudantes da rede pública

DC Davi Cruz

Evento teve a participação da PMDF com ação educativa - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Reencontros, conversas e acolhimento marcaram o início do segundo semestre letivo de 2026 na rede pública de ensino do Distrito Federal. Após o recesso escolar, cerca de 450 mil estudantes voltaram às salas de aula ontem. Para retomar as atividades estudantis, a secretária interina de Educação, Iêdes Braga, acompanhou a recepção dos alunos no Centro de Ensino Médio (CEM) Setor Oeste, onde ressaltou a preparação das unidades escolares e a expectativa de avanço nos indicadores de aprendizagem até o fim do ano.

Segundo a titular da pasta, o recomeço das atividades educacionais representa uma etapa importante do calendário escolar, que seguirá até o cumprimento dos 200 dias letivos previstos na legislação. A secretária afirmou que as escolas estão preparadas para receber os estudantes e destacou o compromisso dos profissionais da educação com o desenvolvimento dos alunos.

"Nós estamos reiniciando uma etapa importante do ano letivo, o segundo semestre letivo de 2026. Temos em torno de 450 mil estudantes retornando às atividades escolares e estamos com uma grande expectativa para este semestre. Nossas escolas estão preparadas fisicamente, nossos professores são muito qualificados e muito dedicados, e esperamos que este seja um semestre de muita aprendizagem", destacou Iêdes Braga.

Início do segundo semestre no CEM Setor Oeste (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A secretária também deu as boas-vindas aos estudantes e às famílias, além de ressaltar o impacto do retorno às aulas em toda a cidade. "A escola pulsa dentro do espaço físico, mas também pulsa em toda a nossa sociedade. Sejam muito bem-vindos, e que este semestre seja focado, de fato, na melhoria das aprendizagens e nos resultados educacionais", disse.

Iêdes explicou que, durante o recesso escolar, a Secretaria de Educação promoveu reuniões com as coordenações regionais de ensino e equipes gestoras das unidades para avaliar os resultados obtidos no primeiro semestre, e estabelecer novas estratégias para melhorar o desempenho dos estudantes nos próximos meses.

Iêdes Braga, secretária interina de Educação, no CEM Setor Oeste (foto: André Amendoeira/Ascom/SEEDF)

Ela ressaltou que, apesar de 2026 ser um ano atípico, marcado por eventos como a Copa do Mundo e as eleições, essas circunstâncias podem ser aproveitadas pedagogicamente. "As eleições também representam um espaço para promoção da cidadania. Podemos discutir com nossos estudantes a importância do voto consciente e exercitar esse direito, já que muitos deles, a partir dos 16 anos, podem votar. A cidadania é um eixo transversal do nosso currículo, e esse tema faz parte do trabalho desenvolvido nas escolas", acrescentou.

Segurança reforçada

Além da retomada das atividades pedagógicas, a volta às aulas contará com reforço no esquema de segurança nas unidades de ensino espalhadas pela capital. A Polícia Militar (PMDF) iniciou nesta semana a Operação Volta às Aulas, com intensificação do policiamento escolar em todas as regiões administrativas.

Estudantes do CEM Setor Leste foram recepcionados pelo 1º Sargento Valente da PMDF; pela Faixa de Pedestres e pelo Semáforo, personagens do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran/PMDF); e pelo leão Daren, mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A comandante do Batalhão de Polícia Escolar, tenente-coronel Stefania, explicou que a operação ocorre de segunda a sexta-feira, mas enfatizou que o policiamento é permanente ao longo de todo o ano. "Mesmo após o encerramento da operação, continuamos diuturnamente em todas as escolas. Além do Batalhão de Polícia Escolar, contamos com apoio das unidades de área e especializadas, como o Batalhão de Trânsito, Rural, Aviação Operacional, policiamento com cães e outras equipes necessárias para reforçar a segurança", disse.

Segundo a comandante, um dos objetivos é a ampliação da sensação de segurança para estudantes, familiares e profissionais da educação. "A volta às aulas sempre é um momento especial. Reforçamos o policiamento para mostrar que a Polícia Militar permanece presente nas ruas e para que pais e responsáveis tenham tranquilidade ao deixar seus filhos nas unidades escolares", assinalou a tenente-coronel.

O segundo-tenente Isaac Silva, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da PMDF, complementou que o efetivo foi ampliado nas proximidades das escolas para garantir maior fluidez e segurança viária. "Pedimos aos condutores que diminuam a velocidade perto das escolas, tenham atenção às crianças durante a travessia e lembrem que o respeito é o principal fator para garantir a segurança de toda a comunidade escolar", ressaltou.

Para marcar o retorno, os estudantes foram recepcionados por bonecos educativos: o leão Daren, mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd); a Faixa de Pedestres e o Semáforo, personagens do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran/PMDF); e o 1º Sargento Valente da PMDF.



