VOLTA ÀS AULAS

Segundo semestre letivo começa para 450 mil estudantes da rede pública

Secretaria de Educação afirma que, apesar de 2026 ser um ano atípico, marcado pela Copa do Mundo e pelas eleições, as aulas não serão prejudicadas, e esses eventos podem ser trabalhados pedagogicamente

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DC
Davi Cruz
postado em 28/07/2026 05:00
Evento teve a participação da PMDF com ação educativa - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)
Evento teve a participação da PMDF com ação educativa - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Reencontros, conversas e acolhimento marcaram o início do segundo semestre letivo de 2026 na rede pública de ensino do Distrito Federal. Após o recesso escolar, cerca de 450 mil estudantes voltaram às salas de aula ontem. Para retomar as atividades estudantis, a secretária interina de Educação, Iêdes Braga, acompanhou a recepção dos alunos no Centro de Ensino Médio (CEM) Setor Oeste, onde ressaltou a preparação das unidades escolares e a expectativa de avanço nos indicadores de aprendizagem até o fim do ano.

Segundo a titular da pasta, o recomeço das atividades educacionais representa uma etapa importante do calendário escolar, que seguirá até o cumprimento dos 200 dias letivos previstos na legislação. A secretária afirmou que as escolas estão preparadas para receber os estudantes e destacou o compromisso dos profissionais da educação com o desenvolvimento dos alunos.

"Nós estamos reiniciando uma etapa importante do ano letivo, o segundo semestre letivo de 2026. Temos em torno de 450 mil estudantes retornando às atividades escolares e estamos com uma grande expectativa para este semestre. Nossas escolas estão preparadas fisicamente, nossos professores são muito qualificados e muito dedicados, e esperamos que este seja um semestre de muita aprendizagem", destacou Iêdes Braga.

Início do segundo semestre no CEM Setor Oeste
Início do segundo semestre no CEM Setor Oeste (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A secretária também deu as boas-vindas aos estudantes e às famílias, além de ressaltar o impacto do retorno às aulas em toda a cidade. "A escola pulsa dentro do espaço físico, mas também pulsa em toda a nossa sociedade. Sejam muito bem-vindos, e que este semestre seja focado, de fato, na melhoria das aprendizagens e nos resultados educacionais", disse.

Iêdes explicou que, durante o recesso escolar, a Secretaria de Educação promoveu reuniões com as coordenações regionais de ensino e equipes gestoras das unidades para avaliar os resultados obtidos no primeiro semestre, e estabelecer novas estratégias para melhorar o desempenho dos estudantes nos próximos meses.

Reinício do segundo semestre letivo na rede pública de ensino do DF
Iêdes Braga, secretária interina de Educação, no CEM Setor Oeste (foto: André Amendoeira/Ascom/SEEDF)

Ela ressaltou que, apesar de 2026 ser um ano atípico, marcado por eventos como a Copa do Mundo e as eleições, essas circunstâncias podem ser aproveitadas pedagogicamente. "As eleições também representam um espaço para promoção da cidadania. Podemos discutir com nossos estudantes a importância do voto consciente e exercitar esse direito, já que muitos deles, a partir dos 16 anos, podem votar. A cidadania é um eixo transversal do nosso currículo, e esse tema faz parte do trabalho desenvolvido nas escolas", acrescentou.

Segurança reforçada

Além da retomada das atividades pedagógicas, a volta às aulas contará com reforço no esquema de segurança nas unidades de ensino espalhadas pela capital. A Polícia Militar (PMDF) iniciou nesta semana a Operação Volta às Aulas, com intensificação do policiamento escolar em todas as regiões administrativas.

Reinício do segundo semestre letivo na rede pública de ensino do DF
Estudantes do CEM Setor Leste foram recepcionados pelo 1º Sargento Valente da PMDF; pela Faixa de Pedestres e pelo Semáforo, personagens do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran/PMDF); e pelo leão Daren, mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A comandante do Batalhão de Polícia Escolar, tenente-coronel Stefania, explicou que a operação ocorre de segunda a sexta-feira, mas enfatizou que o policiamento é permanente ao longo de todo o ano. "Mesmo após o encerramento da operação, continuamos diuturnamente em todas as escolas. Além do Batalhão de Polícia Escolar, contamos com apoio das unidades de área e especializadas, como o Batalhão de Trânsito, Rural, Aviação Operacional, policiamento com cães e outras equipes necessárias para reforçar a segurança", disse.

Segundo a comandante, um dos objetivos é a ampliação da sensação de segurança para estudantes, familiares e profissionais da educação. "A volta às aulas sempre é um momento especial. Reforçamos o policiamento para mostrar que a Polícia Militar permanece presente nas ruas e para que pais e responsáveis tenham tranquilidade ao deixar seus filhos nas unidades escolares", assinalou a tenente-coronel.

O segundo-tenente Isaac Silva, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da PMDF, complementou que o efetivo foi ampliado nas proximidades das escolas para garantir maior fluidez e segurança viária. "Pedimos aos condutores que diminuam a velocidade perto das escolas, tenham atenção às crianças durante a travessia e lembrem que o respeito é o principal fator para garantir a segurança de toda a comunidade escolar", ressaltou.

Para marcar o retorno, os estudantes foram recepcionados por bonecos educativos: o leão Daren, mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd); a Faixa de Pedestres e o Semáforo, personagens do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran/PMDF); e o 1º Sargento Valente da PMDF.

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