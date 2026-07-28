Prédio permanece interditado após explosão de botijão de gás

Prédio é evacuado após explosão de gás que deixou três vítimas no Núcleo Bandeirante - (crédito: João Pedro Zamora/CB)

O prédio residencial no Núcleo Bandeirante onde ocorreu a explosão de um botijão de gás nesta terça-feira (28/7) permanece interditado devido aos riscos estruturais identificados durante a vistoria técnica. A informação é da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal. Segundo o órgão, o incidente foi provocado por um vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em um dos apartamentos, por volta da 0h30.

Durante o atendimento da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) retiraram 11 moradores do edifício. Três pessoas ficaram feridas e receberam atendimento pré-hospitalar. Uma delas sofreu lesões graves. As vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares, conforme a regulação médica.

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Em razão dos danos causados pela explosão, os bombeiros determinaram a evacuação preventiva da edificação. Ao todo, sete viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. A permanência dos moradores no prédio segue proibida até que as condições de segurança sejam restabelecidas, informou a secretaria.

Como medida de apoio, equipes da Defesa Civil acompanharam os moradores em um acesso controlado ao imóvel para que pudessem retirar documentos pessoais, medicamentos e outros pertences essenciais de forma segura. Muitos foram para casas de parentes.

Ainda segundo a Defesa Civil, o imóvel continua sendo monitorado, e novas avaliações técnicas serão realizadas conforme a evolução da situação. A Defesa Civil ressalta que a interdição tem caráter preventivo e tem como objetivo preservar a integridade física dos moradores e de terceiros.

O proprietário do prédio, que preferiu não se identificar, relatou que os moradores perceberam um forte cheiro de gás e conseguiram identificar o apartamento de onde o vazamento se originava. No entanto, eles não conseguiram entrar em contato com o morador da unidade antes da explosão, que foi ouvida a cerca de quatro conjuntos de distância.