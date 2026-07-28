Prédio permanece interditado após explosão de botijão de gás

O prédio residencial no Núcleo Bandeirante onde ocorreu a explosão de um botijão de gás nesta terça-feira (28/7) permanece interditado devido aos riscos estruturais identificados durante a vistoria técnica. A informação é da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal. Segundo o órgão, o incidente foi provocado por um vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em um dos apartamentos, por volta da 0h30.
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Durante o atendimento da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) retiraram 11 moradores do edifício. Três pessoas ficaram feridas e receberam atendimento pré-hospitalar. Uma delas sofreu lesões graves. As vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares, conforme a regulação médica.
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Em razão dos danos causados pela explosão, os bombeiros determinaram a evacuação preventiva da edificação. Ao todo, sete viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. A permanência dos moradores no prédio segue proibida até que as condições de segurança sejam restabelecidas, informou a secretaria.
Como medida de apoio, equipes da Defesa Civil acompanharam os moradores em um acesso controlado ao imóvel para que pudessem retirar documentos pessoais, medicamentos e outros pertences essenciais de forma segura. Muitos foram para casas de parentes.
Ainda segundo a Defesa Civil, o imóvel continua sendo monitorado, e novas avaliações técnicas serão realizadas conforme a evolução da situação. A Defesa Civil ressalta que a interdição tem caráter preventivo e tem como objetivo preservar a integridade física dos moradores e de terceiros.
O proprietário do prédio, que preferiu não se identificar, relatou que os moradores perceberam um forte cheiro de gás e conseguiram identificar o apartamento de onde o vazamento se originava. No entanto, eles não conseguiram entrar em contato com o morador da unidade antes da explosão, que foi ouvida a cerca de quatro conjuntos de distância.
Saiba Mais
Maria Eduarda LavocatRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.