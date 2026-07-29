Celina Leão fiscaliza obras do Centro Olímpico no Paranoá

A governadora Celina Leão (PP) fiscalizou o andamento de obras, no Paranoá, nesta quarta-feira (29/7). Durante a vistoria, a chefe do Executivo acompanhou a construção do futuro Centro Olímpico e Paralímpico da região, a reforma da pista de skate e percorreu o Parque Ecológico da cidade, onde anunciou novos investimentos em infraestrutura.

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A primeira etapa da obra, que contempla o bloco administrativo e o campo de futebol sintético, está em fase de conclusão e deve ser entregue no início de 2027. Enquanto a segunda fase, que inclui piscina, ginásios, pista de atletismo e quadra de tênis, vai entrar em processo de licitação. Celina informou, também, que pretende liberar o uso do campo para a população em horários de contraturno das obras.

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"Nós fizemos a Vila Olímpica em duas etapas. A primeira etapa para a gente não perder uma emenda federal. Agora nós já estamos fazendo a licitação da segunda etapa. Mas imagina as crianças olhando aquele campo e querendo jogar. Então, determinamos a iluminação desse espaço para que a comunidade possa usar no período noturno enquanto nós terminamos a segunda etapa", afirmou Celina.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, afirmou que o equipamento terá capacidade para atender a cerca de cinco mil pessoas e será um dos mais completos da região. "Teremos campo sintético, ginásio, quadra poliesportiva, piscinas, pista de atletismo e toda a estrutura de acessibilidade. Estamos com 93% da primeira etapa concluída e, nos próximos meses, iniciaremos a segunda fase, com previsão de entrega final para 2027", explicou.

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Segundo o titular da pasta, os centros esportivos desempenham um papel importante na formação de crianças e jovens e também contribuem para a saúde pública. "O esporte ajuda muito a segurança pública, porque tira crianças e adolescentes da ociosidade, ensina respeito, disciplina e convivência. Ao mesmo tempo, incentiva adultos e idosos a cuidarem da saúde, diminuindo a pressão sobre os hospitais", ressaltou.

A agenda também incluiu uma visita às obras da pista de skate do Paranoá, que integra um complexo esportivo em reforma. Além da revitalização da pista, o espaço receberá melhorias em duas quadras esportivas e em uma academia comunitária. Celina ainda esteve no Parque Ecológico do Paranoá, onde anunciou a ampliação das intervenções previstas. Além da reforma de dois parquinhos, foi autorizada a implantação de um Ponto de Encontro Comunitário (PEC) e a reforma dos banheiros do parque.