UNIVERSIDADE EM LUTO

Estudante de Serviço Social da UnB morre aos 23 anos

Jovem ingressou na universidade em 2021 e integrava grupo de pesquisa sobre maternidades e sociedade

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Correio Braziliense
postado em 24/06/2026 11:06
Ana Clara Dias e Canto, estudante de Serviço Social da UnB que morreu aos 23 anos, foi descrita por professores e familiares como uma jovem dedicada e alegre - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ana Clara Dias e Canto, estudante de Serviço Social da UnB que morreu aos 23 anos, foi descrita por professores e familiares como uma jovem dedicada e alegre - (crédito: Reprodução/Instagram)

A estudante de Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB) Ana Clara Dias e Canto morreu na terça-feira (23/6), aos 23 anos.

Embora a causa da morte não tenha sido oficialmente divulgada, publicações feitas pelo avô da jovem, José Fernandes Barros, indicam que ela enfrentava um câncer considerado agressivo.

Em uma mensagem publicada há cinco dias, em seu perfil do Instagram, ele relatou que a neta lutava contra a doença, que "não tem dado trégua mesmo com as quimioterapias e imunoterapia".

Na manhã desta quarta-feira (24/6), José Fernandes voltou às redes sociais para lamentar a perda da neta. Em homenagem, escreveu que a partida de Ana Clara deixou "um vazio impossível de descrever" e destacou que sua alegria, seu sorriso e o amor que compartilhava permanecerão vivos na memória da família. O avô também afirmou que a estudante será "eternamente amada, lembrada e guardada com carinho" por familiares e amigos.

Em nota, o Departamento de Serviço Social da instituição manifestou pesar pela morte da estudante e prestou solidariedade à família, aos amigos, colegas e à comunidade acadêmica. A entidade declarou que a partida de Ana "causa imensa tristeza e deixa um profundo sentimento de saudade." 

O Departamento de Serviço Social da UnB lamentou a morte da universitária
O Departamento de Serviço Social da UnB lamentou a morte da universitária (foto: Reprodução)

 

O Centro Acadêmico de Serviço Social da Universidade de Brasília (CASESO-UnB) também expressou luto pela morte de Ana Clara. O grupo desejou força e acolhimento a todos os impactados pela perda, encerrando a homenagem com a frase: “Ana Clara, presente!”.

 Trajetória marcada pela dedicação 

Professora do Departamento de Serviço Social da UnB, Hayeska Costa Barroso descreveu Ana Clara como uma estudante comprometida com a formação acadêmica e com as atividades universitárias.

Segundo ela, a jovem, que ingressou na UnB em 2021, participou por mais de três anos do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Maternidades, Parentalidade e Sociedade (GMATER), além de projetos de pesquisa, extensão, monitoria e eventos acadêmicos.

"Ela sempre foi muito colaborativa, dedicada. Viveu a universidade para além da sala de aula", afirmou ao Correio.

A docente também ressaltou o potencial profissional da aluna e lamentou a interrupção precoce de sua trajetória.

"No grupo, a vimos crescer e amadurecer como estudante pesquisadora, com um futuro promissor como futura assistente social. É muito triste testemunhar a interrupção de uma trajetória tão potente", disse.

Hayeska acrescentou que Ana Clara deixa como legado "a lição de sempre buscar mais, se dedicar com afinco".

Nas últimas semanas, campanhas de doação de sangue em nome da estudante chegaram a ser divulgadas por canais oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mobilizando colegas e pessoas próximas durante seu tratamento.

A reportagem busca informações sobre o velório.

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