Estudante de Serviço Social da UnB morre aos 23 anos

Correio Braziliense

Ana Clara Dias e Canto, estudante de Serviço Social da UnB que morreu aos 23 anos, foi descrita por professores e familiares como uma jovem dedicada e alegre - (crédito: Reprodução/Instagram)

A estudante de Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB) Ana Clara Dias e Canto morreu na terça-feira (23/6), aos 23 anos.

Embora a causa da morte não tenha sido oficialmente divulgada, publicações feitas pelo avô da jovem, José Fernandes Barros, indicam que ela enfrentava um câncer considerado agressivo.

Em uma mensagem publicada há cinco dias, em seu perfil do Instagram, ele relatou que a neta lutava contra a doença, que "não tem dado trégua mesmo com as quimioterapias e imunoterapia".

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Na manhã desta quarta-feira (24/6), José Fernandes voltou às redes sociais para lamentar a perda da neta. Em homenagem, escreveu que a partida de Ana Clara deixou "um vazio impossível de descrever" e destacou que sua alegria, seu sorriso e o amor que compartilhava permanecerão vivos na memória da família. O avô também afirmou que a estudante será "eternamente amada, lembrada e guardada com carinho" por familiares e amigos.

Em nota, o Departamento de Serviço Social da instituição manifestou pesar pela morte da estudante e prestou solidariedade à família, aos amigos, colegas e à comunidade acadêmica. A entidade declarou que a partida de Ana "causa imensa tristeza e deixa um profundo sentimento de saudade."