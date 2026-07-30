Librando Tech abre 1,5 mil vagas gratuitas para curso online de Libras no DF

O objetivo é ampliar o acesso à comunicação inclusiva e à qualificação profissional - (crédito: Divulgação)

O projeto Librando Tech está com inscrições abertas para 1,5 mil vagas gratuitas de formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do programa para as aulas que começam em 10 de agosto de 2026 e seguem até 4 de dezembro, de forma 100% on-line.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI-DF), em parceria com o Instituto Superar e Ilustrar Mestrias (ISIM). O objetivo é ampliar o acesso à comunicação inclusiva e à qualificação profissional, aproximando pessoas surdas e ouvintes por meio da tecnologia e contribuindo para a formação de cidadãos preparados para uma sociedade mais acessível e inovadora.

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A formação é destinada a moradores do Distrito Federal com idade a partir de 12 anos, incluindo estudantes, profissionais de diferentes áreas, pessoas surdas, pessoas com deficiência auditiva e qualquer interessado em aprender Libras e ampliar suas oportunidades de atuação profissional.

Ao todo, serão oferecidas 20 oficinas on-line, que somam 200 horas de capacitação, com aulas ao vivo ministradas por professores especializados e docentes surdos. A programação inclui conteúdos sobre Libras, tecnologia assistiva, acessibilidade digital, inovação, empreendedorismo social e comunicação inclusiva, preparando os participantes para atuar em diferentes contextos profissionais.

Além da formação, o projeto produzirá 26 podcasts educativos sobre acessibilidade, tecnologia, ciência e inovação. O conteúdo será disponibilizado em plataformas digitais com o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer a cultura da inclusão.

Serviço

Librando Tech

Inscrições abertas

Prazo: até o preenchimento das vagas

Modalidade: on-line e gratuito

Inscrições: https://librandotech.com.br/formulario-de-inscricao/



