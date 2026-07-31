Agências do trabalhador do DF ofertam 676 vagas nesta sexta

O maior salário do dia é para o cargo de chef de cozinha, com cinco vagas abertas na Asa Sul - (crédito: Reprodução de TV)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem o atendimento nesta sexta-feira (31/7) com 676 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades contemplam profissionais de diversos níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia, e incluem chances para quem busca a primeira inserção no mercado de trabalho.

Leia também: Varejo concentra empregos e receita no comércio do DF

O maior salário do dia é para o cargo de chef de cozinha, com cinco vagas abertas na Asa Sul e remuneração de R$ 5 mil, mais benefícios. Outro destaque é a função de operador de escavadeira, que oferece duas vagas com salário de R$ 4 mil. Em termos de volume, a função com maior oferta é a de operador de caixa, que soma 130 oportunidades com ganhos de até R$ 1,7 mil, além dos benefícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os interessados podem participar da seleção de duas formas: Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou em uma das 16 unidades das agências do trabalhador, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Caso o candidato não encontre uma vaga compatível no momento, o cadastro permanece no sistema para seleções futuras, permitindo o cruzamento de dados com novos perfis solicitados pelas empresas.

Empresas e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar a estrutura das agências para a realização de entrevistas podem fazer o cadastro presencialmente nas unidades, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.