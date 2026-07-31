Lago Norte terá interrupção no fornecimento de energia nesta sexta

A energia poderá ser reestabelecida antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos com antecedência - (crédito: Reprodução: Neoenergia)

O fornecimento de energia elétrica será suspenso no Lago Norte nesta sexta-feira (31/7), das 10h às 16h. A interrupção temporária é necessária para garantir a segurança das equipes e dos moradores, durante os trabalhos de melhoria e modernização da rede elétrica.

Serão afetados o Trecho 7 do Setor de Mansões do Lago Norte e o Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo. A energia poderá ser reestabelecida antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos com antecedência. Eventuais interrupções não programadas no fornecimento de energia podem ser informadas à distribuidora pelo telefone geral (116). Deficientes auditivos e de fala podem ligar em 0800 701 01 55 (requer aparelho adaptado).