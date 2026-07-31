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Após dia mais seco do ano, DF segue em alerta para baixa umidade

Nesta sexta-feira (31/7), a temperatura mínima deve ficar em 14°C e a máxima pode chegar a 28°C, enquanto a umidade varia entre 60% e 20%. Médica alerta que uma boa hidratação é fundamental

Refrescar-se à beira do Lago Paranoá é tradição brasiliense - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Refrescar-se à beira do Lago Paranoá é tradição brasiliense - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou, nesta quinta-feira (31/7), as menores taxas de umidade relativa do ar deste ano em parte do Distrito Federal. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, as estações do Gama, Águas Emendadas, Brasília e Paranoá registraram índices mínimos de 16%, 17%, 21% e 21%, respectivamente, estabelecendo o recorde de dia mais seco de 2026 nessas localidades, até o momento. Em Brazlândia, a umidade relativa do ar chegou a 18%. No entanto, o índice não representa um novo recorde, já que o mesmo percentual havia sido registrado na segunda-feira.

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30/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Seca em Brasília.
Atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h devem ser evitadas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

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Segundo o meteorologista Olívio Bahia, a baixa umidade relativa do ar traz impactos significativos para a saúde da população e aumenta o risco de incêndios florestais. Diante desse cenário, o Inmet emite avisos para alertar a população sobre os riscos associados às condições meteorológicas.

O Distrito Federal entrou nesta quinta-feira (31/7) em alerta laranja para baixa umidade relativa do ar. Isso indica grau de perigo, sinalizando risco real à saúde e ao patrimônio em razão da severidade do fenômeno — neste caso, a baixa umidade do ar. O aviso prevê que os índices podem ficar abaixo de 20% durante as horas mais quentes do dia, condição que exige atenção redobrada com a hidratação, a exposição ao sol e a prevenção de queimadas.

30/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Seca em Brasília.
Atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h devem ser evitadas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nos próximos dias os brasilienses devem enfrentar mais uma sequência de dias típicos da estação seca, com predomínio de poucas ou muitas nuvens, manhãs de temperaturas amenas e tardes quentes e secas. Hoje a mínima cai para 14°C e a máxima chega a 28°C, enquanto a umidade oscila entre 60% e 20%. No fim de semana e na segunda-feira (3/8), o tempo permanece estável, sem previsão de chuva. As temperaturas mínimas variam entre 12°C e 13°C, e as máximas entre 27°C e 28°C, com umidade mínima em torno de 30%. 

De acordo com a médica generalista Fernanda Zendersky, alguns cuidados são fundamentais para preservar a saúde durante o período de baixa umidade. A recomendação é manter uma boa hidratação, ingerindo bastante líquido ao longo do dia, usar protetor solar diariamente e evitar a prática de atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, quando a incidência da radiação solar é mais intensa.

30/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Seca em Brasília.
Refrescar-se à beira do Lago Paranoá é tradição brasiliense (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em relação ao meio ambiente, Olívio Bahia recomenda não queimar lixo em terrenos baldios, não jogar bitucas de cigarro às margens de rodovias, evitar fogueiras em acampamentos próximos a parques e áreas de vegetação e não utilizar o fogo para limpar terrenos destinados à agricultura. 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 31/07/2026 05:00
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