Após dia mais seco do ano, DF segue em alerta para baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou, nesta quinta-feira (31/7), as menores taxas de umidade relativa do ar deste ano em parte do Distrito Federal. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, as estações do Gama, Águas Emendadas, Brasília e Paranoá registraram índices mínimos de 16%, 17%, 21% e 21%, respectivamente, estabelecendo o recorde de dia mais seco de 2026 nessas localidades, até o momento. Em Brazlândia, a umidade relativa do ar chegou a 18%. No entanto, o índice não representa um novo recorde, já que o mesmo percentual havia sido registrado na segunda-feira.

Atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h devem ser evitadas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

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Segundo o meteorologista Olívio Bahia, a baixa umidade relativa do ar traz impactos significativos para a saúde da população e aumenta o risco de incêndios florestais. Diante desse cenário, o Inmet emite avisos para alertar a população sobre os riscos associados às condições meteorológicas.

O Distrito Federal entrou nesta quinta-feira (31/7) em alerta laranja para baixa umidade relativa do ar. Isso indica grau de perigo, sinalizando risco real à saúde e ao patrimônio em razão da severidade do fenômeno — neste caso, a baixa umidade do ar. O aviso prevê que os índices podem ficar abaixo de 20% durante as horas mais quentes do dia, condição que exige atenção redobrada com a hidratação, a exposição ao sol e a prevenção de queimadas.

Atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h devem ser evitadas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nos próximos dias os brasilienses devem enfrentar mais uma sequência de dias típicos da estação seca, com predomínio de poucas ou muitas nuvens, manhãs de temperaturas amenas e tardes quentes e secas. Hoje a mínima cai para 14°C e a máxima chega a 28°C, enquanto a umidade oscila entre 60% e 20%. No fim de semana e na segunda-feira (3/8), o tempo permanece estável, sem previsão de chuva. As temperaturas mínimas variam entre 12°C e 13°C, e as máximas entre 27°C e 28°C, com umidade mínima em torno de 30%.

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De acordo com a médica generalista Fernanda Zendersky, alguns cuidados são fundamentais para preservar a saúde durante o período de baixa umidade. A recomendação é manter uma boa hidratação, ingerindo bastante líquido ao longo do dia, usar protetor solar diariamente e evitar a prática de atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, quando a incidência da radiação solar é mais intensa.

Refrescar-se à beira do Lago Paranoá é tradição brasiliense (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em relação ao meio ambiente, Olívio Bahia recomenda não queimar lixo em terrenos baldios, não jogar bitucas de cigarro às margens de rodovias, evitar fogueiras em acampamentos próximos a parques e áreas de vegetação e não utilizar o fogo para limpar terrenos destinados à agricultura.



