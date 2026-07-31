Gama e Plano Piloto sofrerão alterações no trânsito neste fim de semana

Durante o evento, todos os acessos à via principal estarão fechados, das 7h às 18h - (crédito: Divulgação)

Elias Frazão*

O tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios sofrerá mudanças neste final de semana. As interdições começam a partir das 16h, no sábado (1º/8), na área central de Brasília. Já no Gama, as interdições acontecem a partir das 7h de domingo (2/8). As mudanças no trajeto serão em razão de eventos esportivos e culturais.

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Nos primeiros dias de agosto acontecerá a corrida Live! Run XP, com largada e chegada na Esplanada dos Ministérios. No sábado, as ações de controle de tráfego terão início às 16h. Já no domingo, as intervenções nas vias começam na madrugada, a partir das 4h.

No sábado, o tráfego será bloqueado nas vias S1, na altura do Museu Nacional, N1 na Esplanada dos Ministérios e na via sentido Palácio Presidencial. O fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul e Buraco do Tatu.

O acesso ao estacionamento da Catedral de Brasília será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na S2. Na Esplanada, a faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios. O fluxo seguirá até a altura do Palácio do Itamaraty, onde será desviado para a S2.

Na N1, os acessos pela Via Palácio Presidencial e pela L4 Norte estarão fechados. O bloqueio vai do quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) até a via de ligação N1/S1, na altura do Museu Nacional da República. A faixa mais à direita será destinada à saída de veículos de emergência do CBMDF, enquanto as demais serão utilizadas pelos participantes do evento. A expectativa é que as vias sejam liberadas a partir das 20h.

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No domingo, o desvio permanece o mesmo acrescido de trechos pelos eixões Norte e Sul. Na L2 Norte, o acesso à via N1 será interditado, direcionando o fluxo de veículos ao Buraco do Tatu. A previsão é que as interdições ocorram até as 10h.

Nos dois dias de evento, agentes de trânsito vão atuar no controle do tráfego para garantir a fluidez e a segurança viária. Painéis eletrônicos de mensagens também serão utilizados em pontos estratégicos para orientar motoristas.

















Gama

O Gama também terá o trânsito alterado neste domingo (2/8). A mudança de tráfego acontece na EQ 55/56 AE 1, via principal entre o Gama Shopping e o Centro Esportivo do Setor Central. Durante o evento, todos os acessos à via principal estarão fechados, das 7h às 18h.

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Será implantada sinalização para garantir o acesso de veículos ao local. As equipes de fiscalização atuarão no controle do tráfego nas imediações para garantir a segurança no trânsito.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates