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CRIME

Dois são presos por extorsão, lavagem de dinehiro e associação criminosa

Investigação aponta esquema de extorsão dos criminosos com juros abusivos, ameaças contra a vida da vítima e lavagem de dinheiro; um dos presos é policial militar da Bahia

Foram presos o suposto financiador do esquema e o responsável pelas cobranças e ameaças - (crédito: Divulgação: PCDF)
Foram presos o suposto financiador do esquema e o responsável pelas cobranças e ameaças - (crédito: Divulgação: PCDF)

Beatriz Ocké*—Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (31/7), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Divisão de Repressão a Sequestros da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, (DRS/CORPATRI), por crimes de extorsão, usura, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Um dos investigados é policial militar integrante da Polícia Militar da Bahia (PMBA). 

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As investigações começaram após a denúncia de uma vítima que estava sofrendo intensas cobranças de pagamento por parte dos criminosos. Ela relatou que, em agosto de 2025, recebeu um empréstimo no valor de R$ 80 mil, mediante a cobrança de juros de 10% ao mês e a entrega de um cartão bancário como garantia. 

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Segundo apuração policial, em janeiro de 2026, parte da dívida foi paga por meio de operações simuladas em uma máquina de cartão vinculada a uma distribuidora de bebidas, além de uma transferência via Pix. Ainda em 4 de julho deste ano, um dos investigados teria aparecido na casa de familiares da vítima em Brazlândia para cobrar os pagamentos.

O homem estava armado e ameaçou a vida da vítima, afirmando que ela estaria devendo o valor a um grupo de pessoas. No mesmo dia, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, porém, o investigado fugiu antes que as equipes chegassem ao local. Apesar disso, recursos de inteligência da PCDF permitiram identificar o homem, posteriormente. 

Frente às ameaças, a DRS/CORPATRI solicitou a prisão preventiva dos investigados, que foi deferida pela Justiça. Em cumprimento às ordens judiciais, os policiais localizaram e prenderam o segundo investigado, apontado como responsável pela concessão do empréstimo e pela cobrança dos juros abusivos. Foram presos o suposto financiador do esquema e o responsável pelas cobranças e ameaças. 

A PCDF informou que prossegue com as investigações para apurar a participação de terceiros, identificar eventuais vítimas e mensurar a movimentação dos valores decorrentes do esquema. Ainda na investigação, foi concluído que um dos investigados é agente da Polícia Militar da Bahia (PMBA). A corporação será comunicada do caso para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/07/2026 14:22
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