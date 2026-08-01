Novo oficializa candidaturas no DF

Partido anunciou os nomes de 25 pré-canditados a deputado distrital e nove a deputado federal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Partido Novo oficializou, ontem, a candidatura do advogado Kiko Caputo ao Governo do Distrito Federal, durante convenção partidária realizada em Brasília.O nome do vice ainda não foi definido.

No mesmo evento, a legenda confirmou o desembargador aposentado Sebastião Coelho como candidato ao Senado Federal, além de 25 pré-canditados a deputado distrital e nove a deputado feral.

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Caputo afirmou que pretende disputar o Palácio do Buriti com um discurso voltado à ética na gestão pública, ao combate à corrupção e à melhoria dos serviços públicos. O candidato afirmou que o objetivo é "devolver a esperança" aos brasilienses.

A saúde foi apontada como a principal prioridade de um eventual governo do Novo na capital. Caputo defendeu mudanças na gestão, ampliação da estrutura hospitalar e maior fiscalização sobre a aplicação dos recursos públicos.

O candidato criticou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGES-DF), que, segundo ele, precisa passar por uma profunda revisão. "O modelo é excelente, mas foi completamente desvirtuado e precisa ser revisto", disse.

Na área da mobilidade urbana, Caputo defendeu investimentos na expansão da infraestrutura viária e no transporte coletivo. Entre as propostas apresentadas estão a revisão das linhas de ônibus, maior fiscalização das concessionárias, construção de novas ligações viárias e a implantação do corredor de BRT na Asa Norte.

O candidato defendeu investimentos no Metrô-DF e disse que a prioridade inicial será recuperar os sistemas de operação e segurança da companhia, antes de ampliar a malha ferroviária. Segundo ele, o sistema sofreu anos de sucateamento e necessita de investimentos superiores a R$ 1 bilhão para voltar a operar com maior eficiência.

Outro tema abordado foi a situação financeira do Governo do Distrito Federal e do Banco de Brasília (BRB). O candidato afirmou que, caso seja eleito, pretende realizar uma ampla auditoria de contratos.

Sobre uma eventual candidatura do ex-governador José Roberto Arruda ao Palácio do Buriti, Caputo comentou que, apesar de ter sido advogado dele, a relação entre ambos nunca foi política. "Tenho o maior respeito por ele. Já advoguei para o ex-governador durante muitos anos, mas essa sempre foi uma relação profissional", declarou.

Senado

Além de oficializar a candidatura de Kiko Caputo ao GDF, a convenção confirmou o desembargador aposentado Sebastião Coelho como candidato do Novo ao Senado Federal.

Coelho afirmou que, se eleito, destinará integralmente as emendas parlamentares ao Distrito Federal. Segundo ele, os recursos devem ser aplicados exclusivamente em obras, serviços e entidades da capital do país. Para ele, a destinação dos recursos precisa ser mais transparente e acompanhada pelos órgãos de controle desde o início da execução.

Na área econômica, Sebastião Coelho defendeu o fortalecimento da iniciativa privada e criticou políticas de assistência social que, segundo ele, desestimulam o trabalho.

O desembargador aposentado também reafirmou seu alinhamento político ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que sua candidatura está inserida no campo da direita. "Alguns classificam até de extrema-direita e eu não recuso", comentou.

Sebastião Coelho disse que sua principal bandeira no Senado será a reforma do Poder Judiciário. O ex-desembargador defendeu mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que pretende trabalhar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes.