Yuri Alberto tem lesão muscular confirmada e desfalca o Corinthians

Yuri Alberto, do Corinthians, tem nova lesão na temporada 2026 - (crédito: Fotos: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians confirmou, nesta sexta-feira (31), que o atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Assim, o camisa 9 sentiu o problema durante o empate por 0 a 0 com o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou o gramado da Neo Química Arena de maca e chorando.

Dessa forma, a lesão ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo. O jogador havia entrado no intervalo e, após uma arrancada, levou a mão à parte de trás da coxa direita antes de cair no gramado. Sem condições de continuar, o atacante recebeu atendimento e seguiu direto para o vestiário.

Em nota oficial, o Corinthians informou que o jogador já iniciou o tratamento no departamento de fisioterapia. O clube, contudo, não revelou o grau da lesão nem estabeleceu um prazo para o retorno do artilheiro.

Os problemas físicos também atingiram outros atletas do elenco. Zakaria Labyad sofreu uma torção no joelho esquerdo diante do Athletico-PR, e os exames apontaram lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior, assim como a necessidade de intervenção cirúrgica. Após a partida, o técnico Fernando Diniz atribuiu o problema, em grande parte, às condições do gramado da Neo Química Arena.

Rodrigo Garro também virou preocupação. O meia sofreu um trauma no pé direito durante o segundo tempo da partida, não participou da atividade desta sexta-feira e iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.

Histórico físico do camisa 9

Yuri Alberto conviveu com outras lesões nas últimas temporadas. Em 2026, ele sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e desfalcou o Timão por cerca de um mês.

No ano anterior, o atacante tratou uma fratura em uma vértebra da região lombar e passou por cirurgia de hérnia inguinal. Além disso, enfrentou um edema no púbis e uma sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda.

Mesmo com esse histórico, o centroavante superou todas essas lesões antes do prazo inicialmente previsto. Por fim, agora busca repetir o processo para retornar o mais rápido possível ao time alvinegro.

