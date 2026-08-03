SES-DF lança campanha de vacinação com início nesta segunda-feira (3/8)

A vacinação é uma das medidas mais eficazes no combate à resistência microbiana porque evita infecções e, assim, reduz a necessidade de antibióticos - (crédito: Amanda Mills, USCDCP/Divulgação )

Uma nova campanha de vacinação começa nesta segunda-feira (3/8) no Distrito Federal. A Estratégica de Multivacinação 2026 segue até o primeiro dia de setembro e foca em vacinar adolescentes e crianças que ainda não completaram os esquemas vacinais. No dia 22 de agosto, a Secretaria de Saúde ainda estará promovendo o "Dia D", momento em que as ações de imunização devem ser ainda mais fortalecidas.

A mobilização foca em vacinar os jovens cuja a idade seja menor de 15 anos. A ação é voltada, prioritariamente, para crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A meta é ampliar a cobertura vacinal e proteger esse público contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização, evitando a volta de enfermidades como o sarampo e a poliomielite. A Secretaria de Saúde orienta que pais e responsáveis aproveitem a visita aos postos para conferir se toda a família está com a vacinação em dia.

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Durante a campanha, estarão disponíveis todas as vacinas previstas nos calendários nacional infantil e do adolescente, incluindo imunizantes como tríplice viral, pentavalente, poliomielite, febre amarela, meningocócica, pneumocócica e varicela. Também serão ofertadas a vacina contra a gripe para os grupos prioritários, a dose contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos e a vacina contra o sarampo para as pessoas elegíveis, conforme o histórico vacinal.

Antes da aplicação das doses, as equipes das unidades de saúde farão uma avaliação individual da situação vacinal de cada cidadão. Assim, serão administrados apenas os imunizantes necessários para iniciar ou completar esquemas que estejam em atraso. De acordo com a pasta, quem perdeu alguma dose não precisa reiniciar o calendário de vacinação, mas apenas dar continuidade ao esquema já iniciado.

A Secretaria de Saúde reforça que não é necessário aguardar o Dia D para se vacinar. As doses estarão disponíveis ao longo de todo o período da campanha nas salas de vacinação das UBSs e em ações extramuros, como escolas e espaços comunitários. Para receber o atendimento, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Caso o documento tenha sido perdido, o histórico poderá ser consultado pelos profissionais da rede pública por meio dos sistemas digitais de informação.