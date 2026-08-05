GDF libera R$ 42,1 mi para pagamento do Cartão Gás, Prato Cheio e DF Social

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, liberou R$ 42,1 milhões para o pagamento do Cartão Gás, do Cartão Prato Cheio e do DF Social. A maior parte do montante, R$ 24,7 milhões foi investida no Prato Cheio, que oferece crédito de R$ 250, utilizado para compra de alimentos. O benefício é pago em ciclo de 18 parcelas para famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

De acordo com dados da pasta, o Cartão Prato Cheio teve 8.725 famílias contempladas, em junho, sendo 4.269 sendo assistidas pela primeira vez pelo programa. Os beneficiados devem retirar os cartões nas agências do Banco de Brasília (BRB). As outras 4.456 famílias devem utilizar o cartão que já possuem.

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Além dele, outros auxílios liberados na última segunda-feira (3/8). Para o pagamento do DF Social, foram investidos R$ 10,4 milhões, que beneficiam 70 mil famílias. Entre os contemplados do programa, 299 famílias abriram as contas sociais digitais para receber o benefício mensal. Já o Cartão Gás teve investimento de R$ 7 milhões para atender a 70 mil famílias. Em junho, foram 620 novas famílias beneficiadas com o programa.

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No site GDF Social, o cidadão pode obter informações sobre a agência do BRB onde vai retirar o cartão, devendo fazer a busca pelo nome do titular do auxílio. Para fazer a retirada, é preciso apresentar documento oficial com foto e CPF.

*Com informações da Agência Brasília