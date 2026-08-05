Oito aves silvestres são resgatadas de cativeiros em imóveis no Varjão

Ao total, oito aves foram resgatadas e levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) - (crédito: PMDF/Divulgação)

Criadas sem autorização dos órgãos ambientais competentes, oito aves silvestres foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental (BPMA) nesta quarta-feira (5/8). Dois canários-da-terra, uma patativa, um baiano, um galo-de-campina, dois pintassilgos-venezuelanos e um pintassilgo-brasileiro foram as espécies localizadas em cinco imóveis no Varjão. Os pássaros foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), lugar onde receberão os cuidados adequados e, posteriormente, terão sua destinação destino por meio de procedimentos técnicos.

A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), durante uma fiscalização geral, realizada na região administrativa do Varjão. Diversas casas foram fiscalizadas até os animais serem encontrados. A equipe de Radiopatrulhamento Ambiental (RPA 24h) fez um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para cada responsável, totalizando cinco procedimentos. Os documentos devem ser encaminhados ao Ministério Público, que deve decidir se dará continuidade à persecução penal.

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As aves foram encontradas durante uma fiscalização da equipe de Radiopatrulhamento Ambiental (RPA 24h) (foto: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

De acordo com a PMDF, as aves, juntamente com as seis gaiolas encontradas, foram todas apreendidas. A ação foi fundamentada pelo art. 29 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que proibe manter animais silvrestres em cativeiros, ou mesmo vendê-los.