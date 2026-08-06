Documentário mostra relação de afeto e cuidado entre pets e brasílienses

O público já pode conferir no YouTube a estreia do documentário Brasília, Capital dos Pets, série que explora projetos, histórias e iniciativas que fazem do Distrito Federal uma referência na convivência entre pessoas e animais. Com realização do Instituto Semper Fidelis, produção da Juno, Nove Zero Um e Carol Cortez, e parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, a obra é dividida em quatro episódios exibidos semanalmente, sempre às quartas-feiras.
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A produção percorre diferentes cenários da capital para abordar o impacto dos pets na rotina urbana e no bem-estar social, englobando temas como lazer, proteção animal, adoção responsável e terapias assistidas. O primeiro capítulo, intitulado Brasília Pet Friendly, acompanha o fotógrafo Thiago Bernardes e seus cães Filó, Téo e Juju em experiências pela cidade, destacando espaços como o Dogin Club e a prática do Canicross em trilhas pelo Cerrado.
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Os próximos capítulos trarão recortes sobre educação e acolhimento (A Cultura do Afeto), o papel dos animais em ações sociais de apoio emocional (Entre Cuidar e Ser Cuidado) e as transformações na legislação e nos serviços especializados que consolidaram a presença dos pets nas famílias brasilienses (A Evolução do Olhar).
Serviço
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Série: Brasília, Capital dos Pets
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Onde assistir: Canal do projeto no YouTube
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Lançamentos: Episódios inéditos às quartas-feiras de agosto
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Programação de episódios:
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5/8: Episódio 1 - Brasília Pet Friendly
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12/8: Episódio 2 - A Cultura do Afeto
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19/8: Episódio 3 - Entre Cuidar e Ser Cuidado
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26/8: Episódio 4 - A Evolução do Olhar
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