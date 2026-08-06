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Documentário mostra relação de afeto e cuidado entre pets e brasílienses

Produção percorre cenários da capital para abordar impacto dos pets na rotina urbana e no bem-estar social. Lançada pelo Instituto Semper Fidelis, 'Brasília, Capital dos Pets' terá episódios semanais no YouTube durante todo o mês de agosto

Projeto mostra relação de afeto e cuidado entre pets e moradores de Brasília - (crédito: Divulgação)
Projeto mostra relação de afeto e cuidado entre pets e moradores de Brasília - (crédito: Divulgação)

O público já pode conferir no YouTube a estreia do documentário Brasília, Capital dos Pets, série que explora projetos, histórias e iniciativas que fazem do Distrito Federal uma referência na convivência entre pessoas e animais. Com realização do Instituto Semper Fidelis, produção da Juno, Nove Zero Um e Carol Cortez, e parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, a obra é dividida em quatro episódios exibidos semanalmente, sempre às quartas-feiras.

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A produção percorre diferentes cenários da capital para abordar o impacto dos pets na rotina urbana e no bem-estar social, englobando temas como lazer, proteção animal, adoção responsável e terapias assistidas. O primeiro capítulo, intitulado Brasília Pet Friendly, acompanha o fotógrafo Thiago Bernardes e seus cães Filó, Téo e Juju em experiências pela cidade, destacando espaços como o Dogin Club e a prática do Canicross em trilhas pelo Cerrado.

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Os próximos capítulos trarão recortes sobre educação e acolhimento (A Cultura do Afeto), o papel dos animais em ações sociais de apoio emocional (Entre Cuidar e Ser Cuidado) e as transformações na legislação e nos serviços especializados que consolidaram a presença dos pets nas famílias brasilienses (A Evolução do Olhar).

Serviço

  • Série: Brasília, Capital dos Pets

  • Onde assistir: Canal do projeto no YouTube

  • Lançamentos: Episódios inéditos às quartas-feiras de agosto

  • Programação de episódios:

    • 5/8: Episódio 1 - Brasília Pet Friendly

    • 12/8: Episódio 2 - A Cultura do Afeto

    • 19/8: Episódio 3 - Entre Cuidar e Ser Cuidado

    • 26/8: Episódio 4 - A Evolução do Olhar

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 06/08/2026 11:56
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