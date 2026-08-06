Gerente de fast food acusado de crime sexual é solto após pagar fiança

O gerente foi preso em flagrante e pode enfrentar pena de até cinco anos - (crédito: Material cedido ao Correio)

O gerente do McDonald’s preso em flagrante após importunar sexualmente uma funcionária na última quarta-feira (5/8), foi posto em liberdade provisória após pagar R$ 1 mil em fiança, nesta quinta-feira (6/8).

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Apesar da soltura, ele não foi inocentado do crime. A audiência de custódia também gerou proibições, como não poder deixar o DF e o Entorno por mais de 30 dias, e a necessidade de comparecer a todos os atos do processo.

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Além disso, o gerente está proibido de ter contato com a vítima e precisa manter uma distância mínima de 300 metros.

Relembre o caso

Uma funcionária da unidade do McDonald’s, no Iguatemi Shopping, denunciou o gerente na 2ª DP (Asa Norte), após o gerente a ter importunado sexualmente no local do trabalho.

À polícia, a vítima contou que o homem a chamou para uma sala longe do restante da equipe e, assim que os dois entraram no local, ele apagou as luzes e começou a passar a de forma inapropriada pelo corpo dela.

Após os abusos, mesmo estando em choque, a mulher foi à 2ª DP onde denunciou o gerente e fez o Boletim de Ocorrência. Após a denúncia, equipes da delegacia foram até a unidade do restaruante, efetuando a prisão em flagrante do suspeito.

Sobre a prisão, a empresa emitiu uma nota repudiando o crime. “A HADCO Comércio de Alimentos LTDA, franqueada do Sistema McDonald’s, repudia qualquer forma de assédio e informa que já se colocou à disposição das autoridades. A empresa reforça que está em contato com a funcionária para prestar todo apoio e que tomará todas as medidas cabíveis”.