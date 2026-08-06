Foragido condenado a 113 anos de prisão é capturado em Luziânia (GO)

O capturado estava foragido desde o dia 21 de julho - (crédito: Caio Gomez)

Uma operação conjunta resultou na prisão de um foragido da Justiça de alta periculosidade que acumula condenações que somam 113 anos de pena. A captura do homem ocorreu em Luziânia (GO), após um trabalho de inteligência focado na localização do criminoso, acusado de praticar diversos homicídios, roubos e outros delitos de gravidade.

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O capturado estava foragido desde 21 de julho, data em que deixou de retornar ao sistema prisional do Distrito Federal após ser beneficiado com uma saída temporária para trabalho externo. A fuga ativou um alerta entre os órgãos de segurança, levando ao monitoramento de seus passos na região do Entorno.

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A ação que culminou na prisão do condenado foi executada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF). A captura contou com alinhamento estratégico com equipes do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM/PMGO) e do Batalhão de Policiamento Tático Operacional (PATAMO/PMDF).

Com o cumprimento do mandado de prisão que estava em aberto, o homem foi reconduzido ao sistema penitenciário para dar continuidade ao cumprimento das penas que somam mais de um século de reclusão.