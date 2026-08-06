Homem que roubava combustível em Santa Maria é preso; veja vídeo

Os galões com o etanol foram encontrados dentro do porta-malas do carro do homem - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem apontado por furto de combustível em Santa Maria foi preso na madrugada desta quinta-feira (6/8). Ele foi preso por volta das 1h40 da manhã durante uma operação da equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a corporação, após informações passadas pelo serviço de inteligência, os policiais militares localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Durante a abordagem, a polícia constatou o roubo de 480 litros de etanol. O material estava armazenado em galões, no porta-malas do homem.

Leia também: Preso por esfaquear criança tem histórico de tentativa de homicídio

O homem foi autuado pelos crimes de crime contra a ordem tributária, crime ambiental, crime contra a ordem econômica e também por embriaguez ao volante.

Leia também: Dupla é presa após assaltar loja de celulares em Taguatinga

A PMDF informou que o suspeito possui uma longa ficha criminal. ‘O preso possui antecedentes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, crime contra a ordem tributária, apropriação indébita e furto”, afirmou.

O suspeito e o material furtado foram encaminhados à 20ª DP para as medidas cabíveis.



