Homem que roubava combustível em Santa Maria é preso; veja vídeo

Um homem apontado por furto de combustível em Santa Maria foi preso na madrugada desta quinta-feira (6/8). Ele foi preso por volta das 1h40 da manhã durante uma operação da equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
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Segundo a corporação, após informações passadas pelo serviço de inteligência, os policiais militares localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Durante a abordagem, a polícia constatou o roubo de 480 litros de etanol. O material estava armazenado em galões, no porta-malas do homem.
O homem foi autuado pelos crimes de crime contra a ordem tributária, crime ambiental, crime contra a ordem econômica e também por embriaguez ao volante.
A PMDF informou que o suspeito possui uma longa ficha criminal. ‘O preso possui antecedentes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, crime contra a ordem tributária, apropriação indébita e furto”, afirmou.
O suspeito e o material furtado foram encaminhados à 20ª DP para as medidas cabíveis.
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