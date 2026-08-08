34ª Expoabra terá programação especial para produtores e público em geral

O diretor-executivo do Parque da Granja do Torto, Luciano Mendes da Silva, no CB.Agro. Na bancada, os jornalistas Sibele Negromonte e Roberto Fonseca - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A tradicional exposição agropecuária de Brasília chega à 34ª edição com uma programação voltada a produtores rurais, profissionais do setor e também às famílias do Distrito Federal. Em entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, o diretor-executivo do Parque da Granja do Torto, Luciano Mendes da Silva, falou aos jornalistas Sibele Negromonte e Roberto Fonseca sobre a proposta da feira, que será realizada de 28 de agosto a 13 de setembro, no Parque da Granja do Torto, com entrada gratuita.

Segundo Luciano, a ideia é atender a diferentes públicos durante os 17 dias de exposição, que pretende mostrar o que há de melhor em pecuária, leilões e tecnologia genética. "Sejam cursos, simpósios, as provas equestres, um conjunto muito grande de uma programação que a gente já está programando. E vai ser uma coisa bem técnica, bem voltada para esse público", explicou.

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A programação não ficará restrita aos profissionais do setor. O parque terá atividades para as famílias que visitarem o espaço durante a exposição. "Junto dessa programação técnica, a gente está fazendo também uma programação que é voltada às famílias do Distrito Federal, aos produtores que quiserem participar e estar com a gente", disse.

Além do roteiro técnico e das atrações para o público, a Expoabra tem impacto direto na economia do setor agropecuário. No ano passado, a feira movimentou cerca de R$ 56 milhões, segundo Luciano. O valor considera atividades como leilões, provas, premiações e outras negociações realizadas durante o evento.

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Para o diretor, a exposição funciona como uma vitrine para produtores apresentarem seus animais, produtos e resultados. Luciano ressalta que a feira permite a realização de negócios diretamente no parque. "O público rural tem a oportunidade de ir lá e ver o que tem de melhor. E, às vezes, até fazer propostas, fechar negócios lá no momento", frisou.

Atrações

Luciano afirma que a programação foi pensada para que o público possa passar o dia no local e conhecer diferentes atividades relacionadas ao setor.

Uma das primeiras atrações voltadas ao público será uma cavalgada, marcada para 30 de agosto. A atividade terá saída da Granja do Torto, passará pelo centro de Brasília e retornará ao parque.

As provas equestres serão destaque. Entre as modalidades, está a prova de rédeas, que exige controle e coordenação entre o cavaleiro e o animal. Para Luciano, esses momentos também representam uma oportunidade de apresentar ao público diferentes modalidades equestres e o trabalho desenvolvido pelos produtores.

Os visitantes também poderão conhecer uma exposição de orquídeas e espaços dedicados aos pequenos produtores. "A agricultura familiar estará lá com diversas barraquinhas vendendo produtos que são típicos. Se quiserem adquirir uma geleia de pimenta, um doce de goiaba, os produtos da agricultura familiar estarão à disposição", antecipou.

Embora os fins de semana concentrem parte das atividades voltadas ao público geral, a organização preparou uma programação específica para produtores, trabalhadores rurais, técnicos e estudantes durante os dias úteis. "Nesse caso, além do final de semana, a gente tem a programação também segunda, terça e quarta", explicou. Entre as atividades previstas estão ações de capacitação e qualificação profissional.

A organização da Expoabra também aposta na participação de entidades ligadas ao setor agropecuário para divulgar as atividades. Luciano explica que diferentes instituições estão envolvidas na construção da programação. Para Luciano, a estratégia ajuda a alcançar públicos específicos interessados em cada atividade.

O diretor também destacou a importância histórica da exposição para a capital. "A Expoabra é patrimônio de Brasília, é um patrimônio de Brasília, e faz parte de um calendário oficial que a gente tem que valorizar e participar", enfatizou.

Serviço

34ª Expoabra

Quando: de 28/8 a 13/9

de 28/8 a 13/9 Onde: Parque de Exposições da Granja do Torto

Parque de Exposições da Granja do Torto Programação: atividades técnicas, provas equestres, exposição de animais, agricultura familiar, programação infantil e ações voltadas às famílias do DF

atividades técnicas, provas equestres, exposição de animais, agricultura familiar, programação infantil e ações voltadas às famílias do DF Mais informações: Instagram @expoabraoficial

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