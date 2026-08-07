Dia dos Pais tem cerveja, shows e brindes especiais

A programação especial do DF Plaza Shopping incentiva pais e filhos a celebrarem o Dia dos Pais criando memórias - (crédito: Magnific)

O DF Plaza Shopping preparou uma programação especial para o Dia dos Pais ao longo de agosto, combinando gastronomia, música ao vivo e brindes. O centro de compras promove a 3ª edição do festival Plaza Beer, uma campanha com O Boticário e uma apresentação gratuita da Banda Sinfônica Asafe.

Nathália Amarante, coordenadora de Marketing do shopping, comenta que a programação foi pensada para que pais e filhos criem memórias. "O Dia dos Pais é uma data que incentiva o encontro entre as famílias, e buscamos oferecer diferentes experiências para que cada visitante encontre uma forma especial de celebrar", afirma.

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Festival de cervejas e shows

Um dos destaques é o Plaza Beer, que ocorre entre os dias 7 e 9 de agosto. O festival reunirá cervejarias artesanais do Distrito Federal, além de gastronomia e shows ao vivo.

Estarão presentes as cervejarias:

Madstein: conhecida por rótulos criativos.

Quatro Poderes: valoriza ingredientes do Cerrado.

Hop Capital Beer: eleita a melhor fábrica de cervejas do DF em 2024 e 2025.

Großbräu: aposta na tradição cervejeira europeia.

A parte gastronômica fica por conta do Zaca BBQ, com churrasco e defumados, e do American BBQ, que servirá hambúrgueres e choripáns na brasa. A programação musical terá shows de Caio & Henrique (7/8), Lucas & Diego (8/8) e Alisson & Ariel (9/8), sempre às 19h.

Campanha com brinde exclusivo

O empreendimento também realiza uma campanha em parceria com O Boticário. Até 9 de agosto, clientes que acumularem R$ 350 em compras podem trocar as notas fiscais por uma Loção Hidratante Desodorante Corporal Malbec Pure Gold de 200 ml, enquanto durarem os estoques.

O balcão de trocas fica no Piso 1, em frente à Usaflex, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Música para a família

Para encerrar as celebrações, a Banda Sinfônica Asafe fará uma apresentação gratuita no dia 15 de agosto, às 16h30, na Praça Gourmet. O repertório inclui trilhas sonoras de filmes e desenhos clássicos, em um espetáculo musical para todas as idades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.